بعثت کرمانشاه به مصاف ملی پوشان تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ دسته دو فوتبال باشگاه های کشور فردا چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

در یکی از دیدارهای این هفته بعثت کرمانشاه که نخستین دیدار خود را با برد پشت سر گذاشت میزبان تیم ملی پوشان تبریز خواهد بود.

نماینده کرمانشاه در هفته نخست رقابت ها موفق شد با نتیجه دو بر یک کارون اهواز را شکست دهد و ۳ امتیاز ارزشمند دیدار اول را به حساب خود واریز کند.

این تیم هم اکنون با ۳ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به دو تیم ۳ امتیازی دیگر در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

گفتنی است، دیدار تیم های بعثت و ملی پوشان تبریز از ساعت ۱۵ در ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس گفته مسئولان باشگاه بعثت تماشای دیدارهای خانگی این تیم برای علاقه مندان رایگان خواهد بود.