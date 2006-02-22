مسلمانان كاليفرنيا پيامبر(ص) را به غير مسلمانان معرفي مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پايگاه اينترنتي اي بي سي لوكال اعلام كرد: اين نشست با هدف اعلام عدم نسبت دين آسماني اسلام با خشونت برگزار مي شود كه به عنوان يك واكنش مثبت در مقابل انتشار تصاوير اهانت آميز درباره پيامبر اسلام(ص) توصيف شده است.

ماه سپتامبر گذشته 12 كاريكاتور اهانت آميز درباره پيامبر اسلام(ص) در يك روزنامه دانماركي و پس از آن در روزنامه هاي اروپا منتشر شد كه خشم مسلمانان جهان را برانگيخت و تظاهرات گسترده اي به دنبال داشت.

برگزار كنندگان اين نشست ابراز اميدواري كردند به واسطه چنين گردهمايي بتوانند اين امررا مورد تأكيد قرار دهند كه اسلام به شدت استفاده از خشونت را عليه انسانهاي بيگناه محكوم مي كند.

تارخ دقيق برگزاري اين نشست كه با هدف آموزش غير مسلمانان درباره اسلام و زندگي پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) برگزار مي شود اعلام نشده است.

مسلمانان ساوت بي پس از حملات يازدهم سپتامبر سال 2001 نيز اقدام به برگزاري چنين رويدادهاي آموزشي در ايالات متحده كرده بودند تا عدم نسبت تروريسم با اسلام را تصريح كنند، اما اين نشست بر پيامبر نور و رحمت اسلام(ص) تمركز خواهد داشت.