مجله مهر- عطیه همتی: صبحانه وعده مغفول مانده بسیاری از ماست که تقریبا از وعده های غذایی بیشتر ما حذف شده یا اینکه سعی کرده ایم با خوردن چند بیسکوییت و شکلات آن را جبران کنیم بدون اینکه حواسمان باشد که صبحانه مهم ترین وعده غذایی در شبانه روز است. اما «نوید قوانلو» جوان خوش فکری است که تصمیم گرفت با راه اندازی یک گروه جمع و جور و با کمک خانواده اش و ترتیب دادن چند منوی مختلف از انواع صبحانه مشتریانش را دعوت به خوردن این وعده مهم غذایی کنند تا بعد از ثبت سفارش در اولین فرصت صبحانه را داغ داغ در محل تحویل دهد.

دوست نداشتم در یک بازار تکراری فعالیت کنم

«نوید قوانلو» مدیر گروه «نیمرو» متولد ۱۳۶۴ و بچه میرداماد است. کارشناسی ارشد MBA دارد. علاقه نوید به صنایع غذایی او را به این سمت و سو کشانده و در حال حاضر هم در یکی از شرکت های معتبر مواد غذایی مدیر بخش فروش است. وقتی از نوید می پرسیم که چرا خواسته سراغ وعده صبحانه برود جواب می دهد: «به این نتیجه رسیدم که چرا باید در بازاری که همه در آن فعالیت می کنند من هم فعالیت کنم. مثلا اگر من دلیوری کباب راه بیندازم که کار تازه ای نکردم. من بیایم وعده ای را به مردم ارائه بدهم که مهم ترین وعده است و به آن نیاز دارند اما چون در دسترسشان نیست از سفره روزانه شان حذف شده است وعده ای که انگار یادشان رفته و با یک شیرکاکائو کیک تمامش می کنند اما ما به جای آن با یک وعده کامل از آنها پذیرایی کنیم.»

۶ منوی مختلف برای صبحانه

نوید و گروهش اولین مجموعه ای هستند که کار تحویل صبحانه را راه اندازی کرده اند و حالا به گفته وی در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مشتری ثابت دارند که از آنها خرید می کند. بیشتر تمرکزشان هم در فضای اداری و تجاری است که خیلی هایشان شرکت های مشهوری هستند. برای همین از شیوه کار و منوهای این صبحانه می پرسیم: « دقیقا عین پیتزا که با تلفن سفارش می دهند. ما هم سفارش صبحانه را ثبت می کنیم. ما منو داریم که هرکدام یک پک کامل است. مثلا در پک انگلیسی سوسیس، لوبیا چینی، بیکن، تخم مرغ و گوجه فرنگی و مخلفات و ۴ برش نان تست هم دارد. همه اینها بسته بندی می شود و داخل یک بسته قرار می گیرد. ما پک انرژی هم داریم که میشه عدسی و سیب زمینی کبابی و ۴ تا تیکه نان سنگک داخلش قرار دارد. پک ایرانی هم شامل نان و پنیر و سبزی و خیار و گوجه فرنگی است.» نوید می گوید سفارشات آنقدر زیاد شده که تصمیم گرفته اند در غرب تهران هم یک آشپزخانه راه اندازی کنند تا سفارشان غرب تهران را هم ثبت کنند.

بدون صبحانه پایم را بیرون نمی گذارم

نوید برعکس جوان های این دوره و زمانه فوق العاده سحرخیز است و به قول خودش بدون صبحانه پایش را بیرون خانه نمی گذارد: «من خودم اگر صبحانه نخورم از خانه بیرون نمی آیم. من ساعت ۵:۳۰ از خواب بیدار می شوم. نماز می خوانم. نیم ساعت بعد در صف نانوایی نان می گیرم. بعد برمی گردم و ساعت ۷ صبحانه را می خورم. بعد به بچه های آشپزخانه سر می زنم و بعد از آن به دفترکارم در غرب تهران می روم. بعد از تمام شدن کار آنجا از ساعت ۵ از اینجا به رستوران می روم که تا ۱۲ شب آنجا هستم.» آن ها به مشتری هایشان اطمینان می دهند که صبحانه ها را داغ داغ تحویلشان می دهند این داغ بودن هم به علت شیوه کارشان است: «من در مسافرتی که به خارج از کشور داشتم دیدم که برای چنین کاری بسته بندی خاصی دارند که من از آن ایده گرفتم. بسته های ما هم مثل یک جعبه کفش ساده است که فقط لوگوی ما رویش خورده است. جعبه ها طوری طراحی کرده ام که بین لایه بیرونی و درونی یک فضای خلاء وجود داشته باشد. فضای خلاء را با المنت پر کردیم و المنت به باطری موتور وصل شده است. همین موضوع باعث می شود صبحانه داخل جعبه گرم بماند و حتی از لحظه اول گرمتر به دست مشتری برسد.

فکر نمی کردند موفق شوم

سرمایه اولیه را آقا نوید با حدود ۶۰ میلیون تومان شروع کرد که برایش مجبور شد برخی وسیله هایش را هم بفروشد. نوید می گوید آنقدر روزهای ابتدایی کار توی ذوفشان خورده بود که خیلی از دوستان و همکارانی که با او همراه بودند از گروهش جداشدند و هیچ وقت فکر نمی کردند که نوید و نیمرو آنقدر کارشان بگیرد. در این کار هم مادر و همسر نوید از روز اول در کنارش بودند و هرکدام بخشی از مدیریت کار را به عهده گرفتند تا این گروه ۹ نفره یک جورهایی هم خانوادگی باشد. « الان واقعا از کار راضی هستم. اما چون به فکر توسعه کار هستم خیلی پولی را وارد زندگی نکرده ایم. من در زندگی دو چیز بیشتر برایم اهمیت ندارد. یکی لبخند مادرم و یکی هم لبخندهمسرم که خدا را شکر به آن رسیده ام. ما اولش فکر می کردیم کار آسانی است. اما اصلا اینطوری نیست شما در وعده صبح دوتا مشکل بزرگ دارید. مشتری چون ناشتا است تحملش نسبت به مشتری که ناهار سفارش می دهد پایین تر است و اینکه صبحانه ریخت و پاشش زیاد است.»

مشتری های خانگی تنبل هستند

آنها مشتری خانگی هم دارد که نوید می گوید که این مشتری های خانگی «نیمرو» بیشتر در نیمه شمالی شهر و به خصوص فرمانیه، کامرانیه و زعفرانیه زندگی می کنند. «بیشتر سفارشات خانگی ما روز جمعه است. اما اعتراف می کنم مشتری های خانگی از روی تنبلی این کار را انجام می دهند. (خنده)»

نوید می گوید که طرف بیشتر مشتری هایش قشر لوکس و مرفه جامعه هستند که او از ابتدا هم قصد داشته که جامعه هدفش را آنها در نظر بگیرد. برای این حرف هم استدلال خاصی دارد: «شما وقتی قشر پولدار جامعه را هدف قرار می دهید در واقع با قشر متوسط هم کار می کنید. چون قشر متوسط همیشه از روی دست قشر پولدار جامعه رفتار می کنند. اما اگر برای متوسط کار کنید هیچ وقت قشر لوکس را ندارید. حتی اگر به بهترین ارائه هم برسم قشر متوسط از من خرید نمی کند. من هم سعی کردم منوهایم لوکس باشد و سراغ زیبایی منوها رفتم. برای همین مثلا کله پاچه و املت ندارم.»

چشم انداز نوید این است که تبدیل به مجموعه ای شود که تهیه کننده لوازم اولیه صبحانه باشد. یعنی شرکتی را راه اندازی کند که صفر تا ۱۰۰ برنامه صبحانه از مواد غذایی تا نیروی مورد نیاز برای شرکت هایی را که خواهان برنامه صبحانه هستند تامین کند. شرکتی را که می خواهد برنامه صبحانه داشته باشد را از مواد غذایی تا آدم های مورد نیاز را در اختیارش قرار بدهیم.