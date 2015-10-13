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۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

رئیس ستاد ارتش پاکستان:

اسلام آباد در شرایط دشوار همراه ترکیه خواهد بود

اسلام آباد در شرایط دشوار همراه ترکیه خواهد بود

«راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان در سفری سه روزه در راستای مبارزه با تروریسم وارد ترکیه شد و با همتای ترک خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «دنیا»، «راحیل شریف» رئیس ستاد  ارتش پاکستان در سفری سه روزه وارد ترکیه شد و با «هولوسی آکار»، همتای  ترک خود دیدار کرد.

«راحیل شریف» همچنین  بر سر مزار« کمال آتاتورک» بنیانگذار و رئیس جمهور سابق ترکیه،  در موزه «انقره» حاضر شد و به وی ادای احترام کرد.

وی هم چنین ضمن اظهار تاسف از انفجار اخیر در شهر «انقره» ترکیه، بیان داشت که پاکستان و ترکیه هر دو درگیر تنش های زیادی هستند. وی افزود: دولت پاکستان در شرایط دشوار همواره همراه ترکیه خواهد بود و در راستای مبارزه با تروریسم از این کشور حمایت خواهد کرد.

در این سفراز سوی دولت ترکیه به خاطر تلاش برای برقراری امنیت در منطقه و عملیات موفقیت آمیز برای مبارزه با تروریسم به «راحیل شریف» نشان افتخار اعطا شد.

این سفر سه روزه در راستای همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم صورت گرفت.

کد مطلب 2939584

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