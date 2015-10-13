به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، صبح سه شنبه، در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در برنامه ششم به توسعه صادرات توجه بسزایی شده است و در همین راستا، صادرات غیر نفتی استان در چهار ماهه نخست سال جاری نیز رشد ۴۵ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی ارزش افزایش درآمد داشته است.

حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان هم در این جلسه گفت: بحث ایجاد کارخانه فولاد در حال مطالعات زیست محیطی است و بانک صنعت و معدن قول مساعدت تامین منابع مالی gtp را داده است.

قوانلو گفت: همچنین با رایزنی های انجام شده، استان گلستان بعنوان مجری برگزاری نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان انتخاب شده و قرار است اسفند ماه سالجاری در کشور ترکمنستان برگزار شود.

وی در این زمینه اظهار کرد: کلیه تولید کنندگان استان می توانند در این نمایشگاه حضور یافته و توانمندیهای استان را در این نمایشگاه عرضه کنند.