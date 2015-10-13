به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری، صبح سه شنبه، در جمع رسانه ها، با بیان این که با برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، آینده خودمان را به خطر می اندازیم، گفت: مطابق استاندارد جهانی این مقدار باید زیر ۴۰ درصد باشد چرا که برداشت بالای ۴۰ درصد تنش آبی ایجاد می کند.

وی بیان کرد: اگر برداشت بی رویه از آب زیر زمینی داشته باشیم آب شور جایگزین آب شیرین شده و زمین ها تبدیل به شوره زار می شود.

وی با تاکید بر این که بحث آب فراتر از یک دستگاه و وزارتخانه است، خاطرنشان کرد: در شرایط نرمال در سطح استان ۲.۴ میلیارد متر مکعب آب در بخش سطحی و زیر زمینی داریم که ۱.۲ میلیارد متر مکعب آن آب زیر زمینی است.

نظری با تاکید این مطلب که در سال جاری گلستان جز چهار استان بحرانی در بحث آب و خشکسالی بوده است، خاطرنشان کرد: برای حل مشکل خشکسالی پیش آمده در استان نیز در وهله ی اول باید بتوانیم اعتمادسازی کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم و در کنار هم باشیم و در وهله بعد با مشارکت هم در حل این معضل کوشا باشیم.