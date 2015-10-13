به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به اینکه برنامه هسته ای که امروز در دستور اول کار کشور قرار دارد با مباحث اقتصادی مرتبط است، گفت: مردم سوال دارند که مشکلات اقتصادی چه زمانی برطرف خواهد شد.

وی افزود: برای پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد. نخست رفع تحریم ها برای حل مشکلات اقتصادی است و دوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور که می توان به عنوان پاسخ به این سوال مطرح نمود.

پورابراهیمی ادامه داد: در دولت قبل در تحقیقاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده بود عنوان می کردند که علت مشکلات اقتصادی تحریم ها است در حالی که تنها ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم و ۸۰ درصد آن به خاطر سوء مدیریت بود.

وی افزود: امروز چطور شده است که همه چیز به تحریم ها گره خورده. هزینه زیان اجرای توافق را به دلار حساب می کنید. ارتباط عدم اجرای قانون قاچاق کالا که سالانه ۲۵ هزار میلیارد ضرر به کشور می زند چه ارتباطی به تحریم ها دارد، قفل کردن حجم نقدینگی در کشور چه ارتباطی به تحریم ها دارد.

پورابراهیمی گفت: امروز عدم تامین نقدینگی برای بانکها، این وضعیت را به وجود آورده؛ نرخ تورم سال گذشته ۱۵.۶ درصد اعلام شد، قرار بود با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ تامین مالی داشته باشیم. اما شاهد عدم کاهش نرخ تامین مالی هستیم. به طوری که نرخ تامین مالی ۲۸ درصد است و این برای اقتصاد کشور سم محسوب می شود.

وی گفت: رهبر انقلاب فرموده اند که دولت باید فرمانده اقتصادی داشته باشد. این به معنی آن است که وحدت فرماندهی در دولت در زمینه اقتصاد وجود ندارد. حال با چنین شرایط ضد و نقیض چطور می توان اقتصاد کشور را اداره نمود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این وضعیت نیازمند اصلاح ساختاری است، کار به جایی رسیده که چهار وزیر دولت خود نسبت به وضعیت اقتصادی انتقاد می کنند و وزیر رفاه می گوید نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه یک میلیون شغل هم در کشور از دست رفته است.

پورابراهیمی ادامه داد: برجام در کشور تصویب شد و از فردا مردم و نمایندگان منتظر عملی شدن وعده های دولت هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما آخر سال و همچنین ابتدای سال آینده از دولت گزارش خواهیم گرفت که در این باره چه وعده ای عملی شده است.

به گزارش مهر، در جلسه امروز همچنین بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد گفت: برجام یکی از اثرگذار ترین اقدامات مجلس خواهد بود.

وی افزود: اصلی ترین حاصل برجام داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای است و حق توسعه و داشتن آب سنگین اراک امروز حاصل همین مذاکرات است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت خاطرنشان کرد: با دیپلماسی فعال می توان جلوی شیطنت و فتنه را گرفت.

نعمتی خاطرنشان کرد: آستانه تحمل اقتصادی کشور امروز بسیار محدود است.