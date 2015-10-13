به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود به تبیین برنامه‌های طرح سوگواره بصیرت عاشورایی در ایام محرم پرداخت.

وی در ابتدای این نشست خبری، جان باختن حجاج در حادثه منا و نیز شهادت سردار همدانی و همچنین فرارسیدن ماه محرم را تسلیت گفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم ویژه از اجرای ویژه برنامه‌های بصیرت عاشورایی در قم خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ نفر از روحانیون و مبلغین به مناطق مختلف استان جهت تبیین اهداف انسان ساز قیام عاشورا اعزام می‌شوند و عزاداران حسینی همزمان با سالروز ورود کاروان سید الشهدا(ع) به کربلا طی مراسمی تجمع می‌کنند.

وی اظهار داشت: همزمان با سالروز ورود کاروان ابا عبدالله(ع) مراسمی در حرم امامزاده ابراهیم(ع) برگزار و در شب دوم مراسم دیگری تحت عنوان لبیک یا حسین(ع) در جوار امامزاده علی بن جعفر(ع) برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه محرم

حجت الاسلام حسینی مقدم از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در امامزاده ابراهیم(ع) قم خبر داد و گفت: در این ایام برنامه «احلی من العسل» و همایش نوجوانان حسینی نیز در امامزاده سید معصوم(ع) و امامزاده جعفر شهید(ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تاسوعا و عاشورا نماز جماعت با حضور عزاداران در جوار امامزادگان اقامه خواهد شد، افزود: در دوازدهم ماه محرم همایش ویژه بانوان با عنوان رهروان زینبی در امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: خیمه‌های معرفت در این ایام با غرفه‌های متنوع در ۵ امامزاده به عزاداران، خدمات فرهنگی ارائه می‌‌کنند.

وی با بیان اینکه هزینه مراسم‌های مختلف عزای سید الشهدا(ع) در امامزادگان از محل نزورات زائران، موقوفات مربوطه و تعزیه و روضه خوانی است، توضیح داد: پیش بینی می‌شود از محل موقوفات و نزورات امامزادگان در استان نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان برای این برنامه‌ها هزینه خواهد شد.

حسینی مقدم گفت: امیدواریم اجرای این برنامه‌ها زمینه ترویج هرچه بیشتر ارزش‌های اسلامی به خصوص درس‌های حیات بخش امام حسین(ع) به جامعه اسلامی باشد.