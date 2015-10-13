طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ۲ طرح و ۳ لایحه اعلام وصول شد.

بر این اساس، لایحه اصلاح قانون تعمیم دادن حمل‌ونقل بین ایران، عمان، قطر، ترکمنستان، ازبکستان تحت عنوان موافقتنامه عشق‌آباد اعلام وصول شد.

علاوه بر این لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در ساخت نیروگاه‌های برق-آبی نیز اعلام وصول شد.

هیات رئیسه مجلس همچنین طرح اصلاح قانون شهرداری‌ها، طرح انتزاع وظایف بخش تجارت از صنعت معدن و تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام وصول کردند.

در پایان نیز لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام وصول شد.