به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان، محمد اکبرنیا، در همایش کاریابی، عملکرد و چشم انداز با بیان این که رتبه بندی موسسات کاریابی کشور بر اساس میزان کارکرد، سابقه کار و مواردی از این دست انجام می شود، گفت: ۸۰۰ موسسه کاریابی در سراسر کشور فعالیت می کنند که از راه انتخاب انجمن و سپس کانون با وزارتخانه در ارتباط هستند.

اکبرنیا با اشاره به کانون های کاریابی گفت: اگر نامه ای به مراکز کاریابی ارسال می شود قبل از آن با کانون ها مشورت شده و آنچه لازم است اجرا می شود و می خواهیم جایگاه موسسات کاریابی ارتقا پیدا کند.

وی تاکید کرد: باید به سمت دانشگاه ها رفته و آنها را جلب کنید، قسمت عمده بیکاران ما فارغ التحصیلان هستند و ارتباط کاری شما به رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

اکبرنیا افزود: تعادل بین عرضه نیروی کار و تقاضا با رشد اقتصادی بوجود می آید که در این صورت موسسات کاریابی نیز رونق می گیرند.

مشاغل نوین شناسایی شود

محمد رهبری، معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشاغل در حال تغییر است و مشاغل نوین باید شناسایی شوند.

وی با بیان این که موسسات کاریابی باید با تجزیه و تحلیل بر بازارکار نوآوری داشته باشند، افزود: وظیفه دیگر موسسات کاریابی اطلاع رسانی است، استفاده از ابزار دانش در کاریابی ها باید مورد توجه باشد.

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شاخص نرخ بیکاری در توسعه یافتگی مورد توجه است و متاسفانه ما در عرضه نیروی کار هوشمندانه عمل نمی کنیم.

رهبری گفت: مرکز تحقیقت بازار کار در کشور وجود ندارد و ما باید توسعه و آینده نگری داشته باشیم، تحقیقات دانشگاهی سوری است و باید آموزش کیفی جدی گرفته شود.

وی تاکید کرد: اطلاعات بازار کار منسجم نیست و سامانه ها نیز هماهنگ نیستند.

۱۸ درصد اشتغال گلستان از سوی مراکز کاریابی ایجاد می شود

امراله عباسی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: ۱۸ درصد از اشتغال استان گلستان از سوی موسسات و مراکز کاریابی ایجاد شده است.

وی افزود: در ازای هر ۴۰ هزار نفر یک موسسه کاریابی ایجاد شده است و در استان گلستان در هر شهرستان یک و در گرگان و گنبد به تناسب جمعیت تعداد بیشتری موسسه کاریابی فعالیت می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تصریح کرد: این موسسات در ابتدا با دادن مشاوره شغلی علایق و توانمندی های کارجو را مشخص کرده و بعد شغل مورد را نظر را معرفی می کنند.

وی با اشاره به میزان ایجاد اشتغال به دست این مراکز گفت: با توجه به ضعف بازار کسب و کار این آمار خوب به نظر می رسد، مراکز و موسسات کاریابی باید بازار، مسائل اقتصادی، تولید و تجارت را بشناسند.