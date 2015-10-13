به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق اظهار کرد: رالی بزرگ كوير با حضور ۱۹ خودرو آفرود چهار ويل كه از اروپا وارد ايران شدند و قصد دارند طی حدود دو هفته مناطق بيابانی ايران را تجربه كنند، برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: اين گروه ۲۷ مهرماه وارد كوير لوت می‌شوند و در مسيرهای از پيش تعيين شده خود را با چالش‌ها و زيبايی‌های گرم‌ترين نقطه جهان تلاقی‌ می‌دهند.

جهانشاهی بيان داشت: تور مذكور توسط يكی از دفاتر خدمات مسافرتی مطرح كشور كه جزو برترين تورگردانان و واردكنندگان تورهای خارجی به كشور هستند، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اين رويداد می‌تواند از بعد معرفی اين منطقه به عنوان يكی از بكرترين و زيباترين بيابانهای دنيا تاثير زيادی داشته باشد.

جهانشاهی با اشاره به اينكه پيش از اين و در سال گذشته اولين قطار گردشگری خارجی توسط آژانس گفته شده به كرمان سفر كرد، افزود: هم اكنون ارتباط مناسبی بين بدنه گردشگری استان و بخش‌های فعال اين حوزه در سطح كشور و نيز تاحدودی در بازارهای هدف خارجی برقرار است كه از بعد كيفی قابل قبول است اما بعد كمی آن بايد بيش از اين باشد كه خوشبختانه اين

روند در حال افزايش است.

مدير پايگاه ميراث فرهنگی و طبيعی بيابان لوت در ادامه از حضور تيم ارزياب يونسكو در بيابان لوت خبر داد و تصریح كرد: هفته آخر مهرماه تيم ارزياب «Iucn» كه بازوی سازمان يونسكو در مباحث محيط زيست و طبيعت است برای آخرين بررسی‌ها از روند ثبت جهانی لوت به كرمان سفر خواهند كرد.