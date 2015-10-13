به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ملی پاراالمپیک با حضور جمعی از ورزشکاران جانباز و معلول البرز پیش از ظهر امروز، سه شنبه در مجموعه ورزشی استقلال کرج به انجام رسید و معاون اجتماعی استاندار البرز و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از میهمانان آن بودند.

این مراسم در ابتدا با راهپیمایی جمعی از ورزشکاران جانباز و معلول و مسئولان استان از بلوار آیت الله طالقانی کرج تا محل برگزاری مراسم کلید خورد.

در این بخش و در اقدامی نمادین برخی از مسئولان استان البرز با قرار گرفتن بر روی ویلچرهایی این مسیر یک هزار متری را به مانند یک جانباز و معلول طی کردند تا در جریان مشکلات و سختی های تردد این افراد قرار بگیرند.

در ادامه برنامه های شاد و مفرح برای ورزشکاران جانباز و معلول و جمعی از دانش آموزان مدارس استثنایی استان البرز به اجرا درآمد.

رونق فعالیت ورزشی جانبازان و معلولان در البرز

رییس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان البرز در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: هر ساله و همزمان با فرا رسیدن روز ملی پاراالمپیک هیئت های استانی در کنار فدراسیون کشور مراسمی را برای گرامیداشت این روز برگزار می کنند.

سعید براتی افزود: استان البرز نیز از جمله مناطقی است که طی ۴ سال اخیر به شکل منظم و با شکوه خاصی این جشن را برگزار کرده است و تلاش کرده فضایی شاداب و با نشاط را برای ورزشکاران معلول رقم بزند.

وی با بیان اینکه باید برای فعالیت ورزشی افراد معلول گام های موثرتری برداشته شود گفت: تلاش هیئت جانبازان و معلولان استان البرز درگیر کردن طیف بیشتری از افراد با معلولیت های مختلف به ورزش است و در این مسیر باید مورد حمایت دستگاه های مختلف قرار بگیرد.

براتی ادامه داد: خوشحالم که عنوان کنم استان البرز با همه کاستی ها و کمبودهای موجود هم در جذب ورزشکاران معلول و هم در بحث مدال آوری یکی از استان های پیشرو کشور است و توانسته دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی در پایان افزود: امیدوارم با برگزاری جشن های مختلف توانایی ورزشکاران معلول را به اقشار مختلف مردم معرفی کنیم و نشان بدهیم این طیف علیرغم محدودیت هایی که دارند با انگیزه و اراده ای آهنین قادر به فعالیت در بخش های مختلف جامعه به خصوص ورزش و افتخار آفرینی برای میهن عزیزمان هستند.