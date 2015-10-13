به گزارش خبرگزاری مهر،گروه کاربردی پژوهشکدهٔ زبانشناسی، دوره آموزشی «آشنایی با شیوه های گردآوری داده در مطالعات زبانشناختی: معرفی چند نمونه ابزار» را برگزار می کند.
تعریف دوره : درک فرایند و مراحل مختلف رشد زبان از موضوعاتی است که همواره مورد توجه زبانشناسان بوده است. فراگیری زبان چه در شکل هنجار و چه در شکل ناهنجار آن که به صورت انواع اختلالهای زبانی خودنمایی میکند، از موضوعاتی است که زبانشناسی را با سایر حیطههای علوم انسانی چون روانشناسی و مطالعات و مداخلههای بالینی پیوند میزند. آنچه در بررسی مراحل رشد زبان از بیشترین اهمیت برخوردار است، گردآوری دادههای مناسب به عنوان زیربنای تحلیلهای زبانشناختی است. از جمله روشهای رایج در گردآوری داده در این حیطه استفاده از انواع آزمونهای زبانشناختی است که هر یک به طور خاص جنبهای از ویژگیهای زبان انسان را مورد توجه قرار می دهند. از جملهٔ این آزمونها که در این کارگاه معرفی و مورد بررسی قرار میگیرند میتوان به آزمون رشد زبان، آزمون آگاهی واجی، آزمون زبانپریشی و آزمون نارساخوانی اشاره کرد. همچنین شیوههایی چون بررسی رشد طولی زبان، تولید داستان و بازگویی داستان، بررسی واژگان ادراکی و بیانی با معرفی و بررسی طرح واژگان پایهٔ زبان فارسی، بررسی رشد دستور و بررسی رشد گفتمان نیز در این کارگاه مورد توجه قرار میگیرند.
محتوای دوره : سرفصل مطالب دوره به شرح زیر میباشد
- معرفی برخی از روشهای گردآوری داده در حیطه هایی چون بررسی آوا، واج، واژه، دستور و گفتمان
- معرفی و شرح روش اجرای آزمون رشد زبان TOLD۳
- معرفی و شرح آزمون نارساخوانی
- معرفی و شرح آزمون زبانپریشی
- شرح روش تولید داستان و بازگویی داستان و بررسی ساختار روایی
- معرفی و شرح روش گردآوری داده در طرح ملی واژگان پایه
- معرفی و شرح روش آزمون آگاهی واجی
مدرسین کارگاه سرکار خانم دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سرکار خانم دکتر شهین نعمت زاده (دانشگاه الزهراء) و جناب آقای دکتر مهدی دستجردی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) میباشند
شرکت در این دوره برای گروههای ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است: این کارگاه برای کلیهٔ افراد علاقهمند به مطالعات حیطهٔ زبانشناسی به ویژه روانشناسی زبان اعم از دانشجو یا دانشآموختگان یا پژوهشگران علاقهمند مفید است. انتظار میرود علاقهمندان با مقدمات پژوهش در حیطهٔ زبانشناسی آشنایی داشته باشند.
مدت زمان این دوره دوره۸ ساعت و ساعت برگزاری آن۸ الی ۱۷ چهارشنبه ۲۰ آبان ۹۴ می باشد.
به شرکت کنندگان گواهینامه علمی و رسمی شرکت در دوره آموزشی ارائه خواهد شد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری میباشد.
هزینه ثبت نام: ۸۰۰.۰۰۰ ریال
همکاران پژوهشگاه، دانشجویان و اعضای هیات علمی: ۶۰۰.۰۰۰ ریال
شماره حساب ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳
کد شناسه واریز ۹۹۰۰۰۸۰۸۱۸۱
بانک ملت (شعبه سرچشمه کد۶۴۳۹۴) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علاقمندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگ ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز آموزشهای کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه تحویل دهند و یا اسکن مدارک مذکور را به نشانی اینترنتی ارسال نمایند.
ارائه اصل فیش بانکی الزامی است لذا در صورت ارسال اینترنتی مدارک، اصل فیش را تا جلسه اول دوره نزد خود نگهدارید.
برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵-۰۲۱ سرکار خانم عبدالهی تماس بگیرید.
نشانی ثبت نام و مکان برگزاری دوره : تهران - بزرگراه کردستان - نبش خیابان ۶۴ غربی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت
نشانی ثبت نام اینترنتی :
مدارک لازم جهت ثبت نام در دورههای آموزشی :
۱-برگ تکمیل شده ثبت نام
۲-اصل فیش بانکی
۳-کپی کارت ملی
۴-کپی مدرک برای استفاده از تخفیف
مرکز آموزشهای کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه
نظر شما