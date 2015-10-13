به گزارش خبرگزاری مهر،گروه کاربردی پژوهشکدهٔ زبان­شناسی، دوره آموزشی «آشنایی با شیوه­ های گردآوری داده در مطالعات زبان­شناختی: معرفی چند نمونه ابزار» را برگزار می‌ کند.

تعریف دوره : درک فرایند و مراحل مختلف رشد زبان از موضوعاتی است که همواره مورد توجه زبان­شناسان بوده است. فراگیری زبان چه در شکل هنجار و چه در شکل ناهنجار آن که به صورت انواع اختلال­های زبانی خودنمایی میکند، از موضوعاتی است که زبان­شناسی را با سایر حیطه­های علوم انسانی چون روان­شناسی و مطالعات و مداخله­های بالینی پیوند می­زند. آنچه در بررسی مراحل رشد زبان از بیشترین اهمیت برخوردار است، گردآوری داده­های مناسب به عنوان زیربنای تحلیل­های زبان­شناختی است. از جمله روش­های رایج در گردآوری داده در این حیطه استفاده از انواع آزمون­های زبان­شناختی است که هر یک به طور خاص جنبه­ای از ویژگی­های زبان انسان را مورد توجه قرار می­ دهند. از جملهٔ این آزمون­ها که در این کارگاه معرفی و مورد بررسی قرار می­گیرند می­توان به آزمون رشد زبان، آزمون آگاهی واجی، آزمون زبان­پریشی و آزمون نارساخوانی اشاره کرد. همچنین شیوه­هایی چون بررسی رشد طولی زبان، تولید داستان و بازگویی داستان، بررسی واژگان ادراکی و بیانی با معرفی و بررسی طرح واژگان پایهٔ زبان فارسی، بررسی رشد دستور و بررسی رشد گفتمان نیز در این کارگاه مورد توجه قرار می­گیرند.

محتوای دوره : سرفصل مطالب دوره به شرح زیر می‌باشد

- معرفی برخی از روش­های گردآوری داده در حیطه­ هایی چون بررسی آوا، واج، واژه، دستور و گفتمان

- معرفی و شرح روش اجرای آزمون رشد زبان TOLD۳

- معرفی و شرح آزمون نارساخوانی

- معرفی و شرح آزمون زبان­پریشی

- شرح روش تولید داستان و بازگویی داستان و بررسی ساختار روایی

- معرفی و شرح روش گردآوری داده در طرح ملی واژگان پایه

- معرفی و شرح روش آزمون آگاهی واجی

مدرسین کارگاه سرکار خانم دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سرکار خانم دکتر شهین نعمت زاده (دانشگاه الزهراء) و جناب آقای دکتر مهدی دستجردی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) می‌باشند

شرکت در این دوره برای گروه­های ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است: این کارگاه برای کلیهٔ افراد علاقه­مند به مطالعات حیطهٔ زبان­شناسی به ویژه روان­شناسی زبان اعم از دانشجو یا دانش‌آموختگان یا پژوهشگران علاقه­مند مفید است. انتظار می­رود علاقه­مندان با مقدمات پژوهش در حیطهٔ زبان­شناسی آشنایی داشته باشند.

مدت زمان این دوره دوره۸ ساعت و ساعت برگزاری آن۸ الی ۱۷ چهارشنبه ۲۰ آبان ۹۴ می باشد.

به شرکت کنندگان گواهی­نامه علمی و رسمی شرکت در دوره آموزشی ارائه خواهد شد. این گواهی­نامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می­باشد.

هزینه ثبت نام: ۸۰۰.۰۰۰ ریال

همکاران پژوهشگاه، دانشجویان و اعضای هیات علمی: ۶۰۰.۰۰۰ ریال

شماره حساب ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳

کد شناسه واریز ۹۹۰۰۰۸۰۸۱۸۱

بانک ملت (شعبه سرچشمه کد۶۴۳۹۴) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علاقمندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگ ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز آموزش­های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه تحویل دهند و یا اسکن مدارک مذکور را به نشانی اینترنتی ارسال نمایند.

ارائه اصل فیش بانکی الزامی است لذا در صورت ارسال اینترنتی مدارک، اصل فیش را تا جلسه اول دوره نزد خود نگهدارید.

برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵-۰۲۱ سرکار خانم عبدالهی تماس بگیرید.

نشانی ثبت نام و مکان برگزاری دوره : تهران - بزرگراه کردستان - نبش خیابان ۶۴ غربی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت

نشانی ثبت نام اینترنتی :

workshop.ihcs@gmail.com

مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره‌های آموزشی :

۱-برگ تکمیل شده ثبت نام

۲-اصل فیش بانکی

۳-کپی کارت ملی

۴-کپی مدرک برای استفاده از تخفیف

مرکز آموزش‌های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه