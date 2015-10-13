آغاز اجاره مسكن حج ۹۵ در مكه ومدينه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلی اظهارداشت: پيرو توصيه های سرپرست حجاج ايرانی و رئيس سازمان حج و زيارت كار اجاره مسكن در دو شهر مكه و مدينه براي اسكان زائران حج سال آينده شروع شد.

وی گفت: اين اقدام درچارچوب سياست های ابلاغی براي حج گزاران سال آينده و برای اسكان حدود ۶۱۰۰۰ زائر ايرانی صورت مي گيرد و در صورت افزايش سهيمه در مراحل بعدی اقدام خواهد شد.

مدير نظارت و بازرسي بعثه مقام معظم رهبري با اشاره به اينكه اجاره مسكن در شهر مكه مكرمه در دو مرحله انجام مي شود، اظهارداشت: در مرحله اول قرارداد اجاره براي اسكان حدود ۴۰ درصد زائران منعقد شده است و مرحله دوم اجاره در ماه هاي ربيع الاول و ربيع الثاني براي اسكان باقيمانده زائران خواهد بود.

اسماعيلي گفت: با توجه به ارزيابي انجام شده از زائران و گزارش هاي جمع آوري شده از بازرسان سياست حذف هتل هایی كه رضايت كمتری از آنها بوده است ادامه يافته و از ۵۷ هتل اجاره شده براي اسكان حجاج امسال، احتمالا حدود ۱۰ درصد براي سال آينده حذف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اينكه ادامه تخريب ها ازظرفيت پذيرش هتل ها درمنطقه مركزي شهرمدينه كاسته است افزود: درمدينه تا ۱۵ ماه محرم حدود ۴۰۰۰۰ تخت ديگرحذف مي شود و با توجه به اينكه هتل هاي جديد هنوز ساخته نشده كار اجاره مسكن دشوارتر است.

اسماعیلی گفت: درچنين شرايطي تلاش ها بر روي اجاره مسكن هاي مناسب بدون افزايش قيمت متمركز شده است .

وی اضافه كرد: برنامه ريزي شده است كه قرارداد اجاره هتل ها درمدينه براي اسكان ۹۹ درصد زائران سال آينده تا بيست و پنجم مهر ماه نهايي شود.