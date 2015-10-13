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۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

صبح امروز؛

پیکر جان باخته حادثه منا وارد کرمان شد

پیکر جان باخته حادثه منا وارد کرمان شد

کرمان – پیکر محمد حسین زینلی جان باخته حادثه منا با حضور شماری از مسئولان استانی وارد کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم محمد حسین زینلی از اهالی شهرستان رفسنجان که در حادثه منا جان سپرده بود صبح سه شنبه وارد کرمان شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان و تنی چند از مسئولان استانی در آیین استقبال از مرحوم زینلی حضور داشتند.

از میان حجاج کرمانی که  از این استان عازم مکه مکرمه شده بودند تنها یک نفر در حادثه منا جان خود را از دست داد.

صبح امروز پیکر ۸۷ تن از جان باختگان حادثه منا وارد کشور شد که مرحوم زینلی نیز در شمار این قربانیان بود. پیکر این جان باخته فاجعه منا در شهرستان رفسنجان تشییع خواهد شد.

 

کد مطلب 2939738

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