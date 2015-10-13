به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان امروز در مراسم کارگاه آموزشی تخصصی فرماندهان پلیس راه راهور ناجا، اظهار داشت: رابطه‌ای خاص و استراتژیک بین سازمان راهداری و پلیس راه وجود دارد؛ ‌ بخشی از وظایف سازمان راهداری جز با همکاری پلیس راه امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه پلیس راه مکمل وظایف سازمان راهداری و قوانینی که توسط ما مطرح و سپس مصوب می‌شود، توسط پلیس راه تحت نظارت و اعمال است، گفت: در راستای افزایش ایمنی غیر در حال حاضر کارت سلامت رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای به کارت هوشمند آنها متصل شده است ضمن آنکه کارت معاینه فنی ناوگان نیز به کارت خودرو وصل است و اگر هر یک از این کارت‌ها از اعتبار ساقط شود کارت دیگر نیز به همین نحو اعتبارش را از دست می‌دهد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تعامل مناسبی بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه ایجاد شده که این روند ادامه دارد، افزود: ارتقای ایمنی غیر و کاهش سوانح رانندگی باید محوریت همکاری‌های دو طرف باشد.

کشاورزیان با اعلام اینکه در حال حاضر ۴۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده‌های کشور فعال است ضمن آنکه به زودی هزار و ۸۸۰ دستگاه دوربین دیگر در راه‌های شریانی کشور نصب می‌شود، گفت: در این باره مجوز شورای اقتصاد اخذ شد و از اوایل فروردین امسال قرارداد مبادله پیش‌پرداخت ارائه شد؛ مدل اجرای کار مشخص شده است و به زودی نصب دوربین‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین عملیات نصب موقعیت‌یاب در ناوگان عمومی جاده‌ای به زودی آغاز خواهد شد و در فاز اول همه اتوبوس‌ها و ناوگان حمل سوخت و در فاز بعد همه ناوگان جاده‌ای کشور به این سامانه تجهیز می‌شوند، ادامه داد: بطور قطع نصب موقعیت یاب به ارتقای ایمنی غیر، ‌ کاهش سوانح رانندگی و کاهش ساعت فعالیت رانندگان می‌انجامد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه احداث پاسگاه‌های پلیس راه در دستور کار سازمان راه‌داری قرار دارد؛ ‌ پیشنهاد داده‌ایم از پاسگاه‌های پیش‌ساخته بتنی در این‌باره استفاده شود، گفت: مذاکرات با سازنده انجام و قرار داد نهایی امضا شد. ضمن آنکه پیش‌پرداخت را ارائه کردیم و در گام اول سه باب پاسگاه به عنوان نمونه ساخته می‌شود تا پس از رفع نصب و عیوب به تولید انبوه برسد.

کشاورزیان با بیان اینکه طبق قرار داد باید ۵۰ باب پاسگاه پلیس راه توسط سازمان راه‌داری ساخته شود که در گام اول ۳۲ باب ساخته خواهد شد، گفت: آمار سوانح رانندگی در دنیا مطلوب نیست و ما در ایران حدود ۱ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شویم؛ ‌ میزان تلفات سوانح رانندگی دنیا سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است بنابراین باید تلفات سوانح رانندگی ایران نیز حداقل به ۱۳ هزار نفر کاهش یابد که در حال حاضر این رقم ۴ هزار نفر بیش از متوسط آمار جهانی است.