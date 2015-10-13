آذربایجان غربی از لحاظ امنیتی در شرایط خوبی به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به بازدیدی که امروز از مرزهای استان صورت گرفت استان از لحاظ امنیتی در شرایط بسیار خوی به سر می برد.
وی با اشاره به نتایج مثبت کنترل فیزیکی و نیز طرح انسداد مرزی در آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر مرزهای آذربایجانغربی از نظر فیزیکی و انسداد کنترل میشود و یگانهایی که در استان هستند با مجهز شدن به تجهیزات فنی روز کنترل بیشتری را بر مرزها اعمال میکنند و در واقع نیروهای انتظامی تمام تلاش خود را به کار میبندند تا امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورند.
وی افزود: با هماهنگی بسیار خوبی که بین مرزبانی انتظامی و قرارگاه حمزه سیدالشهدا انجام شده است، ظرفیتهای تمام دستگاهها برای برقراری امنیت در مرزها به کار گرفته میشود که این امر سبب شده تا امنیت خوبی در مرزها حاکم شود.
اشتری گفت: البته این بدان معنی نیست که هیچ خلاء و کاستی در مرزها وجود ندارد بلکه اشکالات موجود نیز در نظارتهای صورت گرفته شناسایی و به مسئولان امر تذکر داده شد.
وی در خصوص اهداف سفر به آذربایجان غربی گفت: با توجه به قرار گرفتن ارومیه در نقطه مرزی، نظارت و بازرسی از عملکرد مرزبانی و ارتقای بنیه دفاعی، عملیاتی و انتظامی مرزها از اهداف این سفر بود که طبق ارزیابیهای صورت گرفته اقدامات بسیار خوبی در مرزها انجام شده است.
فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص جرائم حوزه سایبری نیز اظهار داشت: با توجه به گسترش فضای مجازی تخلفات و جرائم در این حوزه افزایش یافته است اما پلیس فتا با اقدامات به موقع توانسته این حوزه را کنترل کند.
وی افزود: ۸۵ درصد جرائمی که در این حوزه صورت گرفته تا به حال توسط پلیس فتا کشف شده که با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد لازم با مجرمان صورت گرفته است.
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