به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح سه‌شنبه در دیدار علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر فرهنگ سازی موضوع مالیات در کشور، اظهار داشت: مردم باید بدانند که چرا مالیات می‌دهند و در چه راهی صرف می‌شود.

وی ابراز داشت: امروز برخی با پرداخت مالیات از ادای خمس ممانعت می‌کنند که خلاف دستورات اسلام است؛ چراکه مالیات هزینه است و برای رفاه و آسایش جامعه خرج می‌شود.

این مرجع تقلید افزود: متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازی، برخی أخذ مالیات را پول زور می‌دانند؛ پس تلاش کنید از طریق رسانه‌ها و راه‌های گوناگون این فرهنگ سازی را انجام دهید.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: در اینکه دولت به مالیات احتیاج دارد، شکی نیست؛ اما نباید این احتیاج را بدون در نظر گرفتن توان مردم در مالیات در نظر گرفت؛ چراکه باید مالیات عادلانه از مردم أخذ شود.

وی یادآور شد: گاهی اشتباهات در أخذ مالیات پیش آمده و زبان به زبان می‌گردد و این بدبینی را ایجاد می‌کند که دریافت مالیات عادلانه نیست.

این استاد درس خارج فقه حوزه بیان داشت: باید به مسئولان أخذ مالیات آموزش داد تا به نحوه‌ای درست آن را دریافت نمایند.

وی اظهار داشت: باید از طریق بالابردن درآمد مردم، مالیات دریافت شود؛ به این معنا که با راه اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل و رفع سایر مشکلات، درآمد مردم را بالا برده و مالیات نیز دریافت کنید.

این مرجع تقلید ابراز داشت: تقویت منابع تولید از وظایفی است که بر دوش شماست و باید برای آن برنامه داشته باشید.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: البته باید وزراتخانه‌ها و سازمان دیگر نیز پای کار آمده و این مشکلات را رفع نمایند.

وی افزود: دولت هزینه‌هایی دارد که شجاعت نمی‌کند آن را کم کند همانند یارانه‌ها؛ چراکه بلایی است که نازل شده و باید از آن کاست.

این مرجع تقلید تصریح کرد: اینکه به ثروتمندان یارانه پرداخت شود، جز هزینه اضافی برای دولت نخواهد بود.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: باید مملکت را با تدبیر حفظ کرد و هوای مردم را داشت و بوسیله آن مشکلات حل خواهد شد.

این استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: می‌توان با قطع یارانه ثروتمندان به مستمندان بیشتر کمک کرد.