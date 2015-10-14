روزنامه شهروند نوشت: پاسخ به این سوال، بسیار جالب است و اگر برخی از این پاسخ‌ها را بخوانید بی‌شک تعجب خواهید کرد. مثلا ریچارد رابرتز زیست‌شناس، شیمی‌دان و برنده‌ جایزه‌ نوبل پزشکی ١٩٩٣ میلادی، جایزه نقدی خود را صرف خرید یک زمین بازی کروکت کرده است.

جمعی از برندگان نیز اعلام کرده‌اند که این جایزه نقدی را برای خرید منزل یا تأمین هزینه‌های فرزندانشان صرف کرده‌اند.

برخی دیگر مانند فرانک ویلچک برنده‌ جایزه‌ نوبل فیزیک ٢٠٠٤ نیز این رقم چشمگیر را در حساب شخصی خود برای دوران بازنشستگی‌اش پس‌انداز کرده‌ است.

این دانشمند و محقق ام.آی.تی تأکید می‌کند: دریافت جایزه‌ بسیار معتبری مانند نوبل هزینه‌های خاص خود را دارد. از خرید لباس برای همسر و فرزندان گرفته تا انجام چندین سفر و برگزاری جشن به مناسبت دریافت این جایزه تنها بخشی از هزینه‌های جاری برندگان محسوب می‌شود.

اما در برخی موارد میزان جایزه نقدی برندگان کمتر از ١.٢‌ میلیون دلار است. گاهی دو تا سه نفر در یک رشته به عنوان برنده معرفی می‌شوند و جایزه باید بین آنها تقسیم شود یا اگر برندگان ساکن آمریکا باشند، حدود ٤٠‌ درصد جایزه را باید به‌عنوان مالیات به دولت فدرال پرداخت کنند! این مالیات سنگین نیز برخی دانشمندان مانند جورج اسموت برنده‌ جایزه‌ نوبل فیزیک ٢٠٠٦ را ترغیب کرد که جایزه‌ خود را به بنیادهایی برای اعطای کمک‌هزینه‌ تحصیلی به دانشجویان مستعد اهدا کند.