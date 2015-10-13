مسیب دهبالایی در گفتگو با مهر اظهار کرد: یکی از باشگاه های البرزی که در این رویداد حضور داشت و میزبانی مرحله اول این مسابقات را در کرج عهده دار بود اعلام کرده است و با توجه به نتایج رقم خورده علاقه به ادامه مسابقات ندارد و از حضور در ادامه رقابت ها انصراف داده است.

وی افزود: کشتی استان البرز این فرصت را یافت تا در قالب تیمی از بخش خصوصی در لیگ برتر کشور حضور پیدا کند اما نتایج رقم خورده به گونه ای بود که شانس این تیم را برای قرار گرفتن بر روی سکو کاهش داد و در نهایت تصمیم مدیران این باشگاه کنار کشیدن از ادامه رقابت ها بود.

دهبالایی با بیان اینکه امیدواریم در دوره آتی این مسابقات البرز باز هم فرصت حضور در مسابقات را پیدا کند گفت: ما در مرحله نخست به شایستگی میزبانی این مسابقات را برعهده داشتیم و تجارب خوبی از برگزاری آن در البرز حاصل شد.

رییس هیئت کشتی استان البرز در ادامه به عملکرد تیم های البرز در مسابقات جوانان کشور اشاره کرد و گفت: در این رقابت ها تیم جوانان دور از انتظار عمل کرد و بدون کسب مدال به کار خود پایان داد.

وی تصریح کرد: در مقابل ناکامی تیم آزاد، فرنگی کاران به خوبی عمل کردند و با کسب عنوان نائب قهرمانی کشور بالاتر از استان های مطرحی چون تهران و مازندران قرارگرفتند.

دهبالایی با تاکید بر اینکه عملکرد آزاد کاران و دلایل ناکامی آنها مورد بررسی قرار می گیرد گفت: دلایل نتیجه نگرفتن تیم و البته توفیق آزاد کاران در جلساتی که با کادر فنی این تیم ها خواهیم داشت بررسی می شود تا برای دوره آتی اشکالات کار را رفع کنیم.

وی به پایان دوره چهارساله حضورش در هیئت کشتی هم اشاره کرد و گفت: این دوره آذرماه امسال به اتمام می رسد تصمیمی برای کاندیداشدن و ادامه کار در این هیئت ورزشی نگرفته ام و هر اقدامی منوط به تحولاتی است که در این چندماه پیش رو رخ می دهد.