بدعت در عزاداری های محرم زمینه ساز سوءاستفاده دشمنان اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن ایام محرم و ایجاد شور و شعور حسینی در فضای کشور، مباحثی چون ورود برخی بدعت ها و تحریفات در مراسم این ایام و مقابله با آنها بیش از پیش نمود می یابد، موضوعی که در سال های اخیر با ظهور جریان های فکری منحرفی چون تشیع لندنی و فعالیت جریان های تکفیری نظیر داعش و جبهه النصره رنگ جدی تری به خود گرفته است.

در این میان عزاداری های مناطقی چون آذربایجان شرقی بدلیل شور وصف ناپذیر و فضای معنوی و عمومی برگزاری چنین مراسمی در ایام محرم، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر همین اساس مسوولان، نهادها و سازمان های دخیل در این حوزه با تشکیل جلسات و نشست های مختلف تلاش می کنند با آگاه سازی مسوولان هیئات مذهبی و تبیین مقررات و موازین برگزاری سوگواری ها و عزاداری های اباعبدالله (ع)، زمینه را برای برگزاری مراسم امسال ایام محرم به دور از بدعت ها و خرافات فراهم کنند.

بر همین اساس جلسه پیشگیری از جرم با محوریت آسیب های عزاداری ماه محرم در شهرستان اهر و با حضور مسوولان سازمان ها و نهادهای مرتبط با این حوزه برگزار و در خصوص موضوعاتی چون لزوم جلوگیری از ورود بدعت ها و خرافات به مراسم عزاداری و ضرورت انجام اقدامات فرهنگی برای مقابله با این بدعت ها و خرافات بحث و بررسی شد.

بدعت هایی چون قمه زنی شرایط را برای سوء استفاده ضداسلام فراهم می کند

رئیس دادگستری شهرستان اهر ظهر سه شنبه در این جلسه گفت: واقعاً ماه محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته و آزادی، اخلاق و دین داری از پیام های این ماه و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برگرفته از مکتب عاشوراست و همه باید در خصوص برگزاری سنتی و حفظ آیین های عزاداری تلاش کنند.

حجت الاسلام محمدعلی نظری با اشاره به اینکه پس از گذشت قرن ها از واقعه عاشورا، همچنان نهضت امام حسین(ع) در جهان اسلام زنده است، افزود: واقعه کربلا برای خون ریزی، فساد و تباهی رخ نداده و سید الشهداء با قیام خود نه تنها امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا کرد بلکه وحدت و یکپارچگی شیعیان را به ارمغان آورده است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: دین اسلام هم مذاکره، عقل و منطق را قبول کرده و هم مدعی صلح و سازش بوده و از طرفی هیچگونه ظلم و ستم را قبول نکیرده و نخواهد کرد و در مقابل هدف دشمنان خشن نشان دادن چهره اسلام است و برخی نیز بعضی بدعت و خرافه ها را وارد مکتب عاشورایی کرده اند تا مردم را از اهداف اصلی خود دور کنند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر عنوان کرد: با وجود فتاوای مقام معظم رهبری بعضی از موضوعات در جامعه هیچگونه جایگاهی ندارد و اینکه برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در روز عاشورا دست به اقداماتی چون قمه زنی می کنند، اصلاً جایز نیست و باعث سوء استفاده دشمنان از چنین اقداماتی برای ضربه زدن به چهره اسلام ناب محمدی می شود.

حجت الاسلام نظری در پایان با تاکید بر اینکه آسیب های غزاداری ماه محرم در شهرستان اهر کاهش یافته است، گفت: احیای آیین های سنتی عزاداری در صدر اولویت ها قرار گرفته که برای احیای این فرهنگ اصیل هیئت های عزاداری باید از هرگونه اقدام منجر به آزار مردم خودداری کنند.

فرهنگ سازی لازمه کاهش آسیب های عزاداری است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر نیز در این جلسه اظهار داشت: گسترش بدعت و تشیع لندنی در بین هیئت های عزاداری نگران کننده است و استفاده از علائم و پرچم های نامناسب بدون ریشه و صلیب گونه متاسفانه افزایش یافته که باعث خدشه دار شدن سنت های عزاداری می شود.

یعقوب شهبازپور به برخی آسیب های عزاداری نیز اشاره و تصریح کرد: عزاداری با بدن های لخت، استفاده از موسیقی های مبتذل، استفاده از آلات و ادوات نامتناسب با عرف و شرع، اختلات غیرعرفی زن و مرد در خیابان، بی حجابی بانوان نظاره گر دسته جات، حمل تصاویر خیالی ائمه (ع)، قمه زنی، جدایی دین از سیاست، بیان مطالب علیه دین و برخورد کاسب کارانه مداحان در جمع آوری نذر موجب شده تا عزاداری ها از مسیر اصلی خود دور شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر اضافه کرد: نقد مطالب غیر واقعی و غیر مستند از واقعه عاشورا، رفتارهای ناشایست در هنگام عزاداری ها که متاسفانه از آسیب ها و آفت های عزاداری در شهرها و کشور از طریق خرافات وارد فرهنگ عزاداری های ایام محرم شده است.

شهبازپور بابیان اینکه برخی موضوعات عناوین مجرمانه ندارد و باید از مسیر فرهنگ سازی برای مقابله با آنها وارد شد، بیان داشت: قمه زنی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حرام و دور از شان و منزلت شیعه بوده که بایستی با افراد متخلفی که مبادرت به انجام این عمل می کنند، برخورد شود.

وی جهت دار کردن عزاداری های ماه محرم مهم ترین عامل در کاهش آسیب ها خواند و گفت: ایجاد جذب جوانان و نوجوانان، پرداختن به موضوعات مختلف و شبهات دینی و افزودن مهر و محبت و ارادت مردم به ائمه اطهار باعث کاهش آسیب های عزاداری می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر در پایان خاطرنشان کرد: با ایستگاه های صلواتی که بدون مجوز فعالیت و ایجاد ترافیک کند، مطابق با دستور دادستانی برخورد خواهد شد.

گفتنی است با توجه به تحرکات چند سال اخیر جریان هایی چون تشییع لندنی برای خرافه سازی در مراسم عزاداری ایام محرم و نیز تلاش دشمنان شیعه همچون تکفیری ها و داعشی ها برای دستاویز قرار دادن برخی بدعت ها در چنین مراسمی با هدف شیعه هراسی و توجیه اقدامات ضد انسانی خود، توجه به برگزاری سالم و اصیل و فارغ از خرافات مراسم سوگواری حسینی امری است که در برهه کنونی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.