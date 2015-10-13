وزیر ارتباطات از نمایشگاه تله کام مجارستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی که به دعوت رسمی مسئول برگزاری تلکام ۲۰۱۵ در بوداپست مجارستان به این شهر سفر کرده است، علاوه بر بازدید از آخرین دستاوردهای فناوری ارتباطات های جهانی، در حاشیه این رویداد مهم با برخی وزرای ارتباطات کشورهای حاضر در این رویداد جهانی نیز دیدار و ملاقاتهای دو جانبه ای را خواهد داشت.

وی در مراسم روز اول این رویداد که با حضور وزرای ارتباطات کشورها، مدیرکل اتحادیه جهانی مخابرات و نخست وزیر مجارستان افتتاح شد، شرکت و از آخرین دستاوردهای این حوزه در سایر کشورها که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، بازدید بعمل آوردند.

تلکام جهانی محل مناسبی برای ملاقات سران حوزه ICT کشورها، مدیران ارشد اپراتورهای پیشگام در جهان، تولیدکنندگان تجهیزات مخابرات و سرمایه گذاران این حوزه است؛ که تلاش های مداوم اتحادیه جهانی مخابرات در جهت ترویج ارتباطات بین المللی به عنوان عامل اصلی پیشران اقتصادی کشورهای عضو به شمار می رود.

در کنار این عرصه جهانی، میزگردی با حضور وزرا برگزار می شود که فرصت ارزشمندی برای تصمیم و اشتراک خط مشی های ICT و همچنین چشم انداز آتی مبنی بر تجارت ICT هر کشور محسوب می شود.

در این رویداد جهانی وزرای شرکت کننده با وجود فعالیت های متعدد بر روی سند خروجی با عنوان «فراخوان بوداپست» نیز به توافق می رسند که هدف اصلی این توافق تاکید بر نقش کارآفرینی دیجیتال شامل SME ها است که به عنوان شاه کلید تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی به حساب می آید.

با توجه به حضور وزرای کشورهای عضو ITU، گفتگو و مذاکره با وزرای کشورها با هدف گسترش روابط همه جانبه از مهمترین برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی روزهای برگزاری این رویداد است.