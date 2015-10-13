به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری جویباری درباره وضعیت مسکن کرار بازیکن عراق این تیم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیگیری لازم را انجام می‌دهیم ولی متاسفانه مشکلاتی برای ما ایجاد شده و منتظریم تا هرچه سریعتر مشکل مسکن کرار را هم حل کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که سجاد شهباززاده در آستانه جدایی از استقلال است؟، اظهار کرد: درباره جدایی هر بازیکنی چه شهباززاده باشد چه هر بازیکن دیگر، پرویز مظلومی تصمیم گیرنده است و ایشان باید نظر خود را اعلام کنند.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که شهباززاده بر اساس قراردادش می‌تواند هروقت خواست از تیم جدا شود؟، یادآور شد: در قرارداد این بازیکن آمده که در صورت دریافت پیشنهاد خارجی تا پیش از نیم فصل، ابتدا باید سرمربی استقلال موافقت کند و سپس این بازیکن با پرداخت یک مبلغ مشخص می‌تواند از استقلال جدا شود. به همین دلیل بازهم باید بگویم که تصمیم گیرنده درباره این بازیکن و سایر بازیکنان آقای مظلومی است.

نظری جویباری که با سایت باشگاه استقلال گفتگو می‌کرد، در پایان در رابطه با برنامه ریزی سازمان لیگ هم گفت: اینکه ملی‌پوشان به تیم‌هایشان دیر باز می‌گردند به ضرر تیم‌هایی است که تعداد زیادی ملی‌پوش دارند و به سود تیم‌هایی است که ملی‌پوشی ندارند. این مساله به ما آسیب می‌زند و امیدواریم برای آن راه حلی پیدا شود.