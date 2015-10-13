به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در شانزدهمین همایش سراسری فرماندهان و مسئولین بسیج وزارت نفت که در سالن شهید بهشتی این وزارتخانه با حضور وزیر نفت، برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت نفت گفت: این شهدا با دستان خالی در دوره غربت اسلام و در دوره غربت نظام اسلامی جان خود را فدا کردند تا با اقتدار، این حرکت عظیم پیش رود.

نقدی شهید همدانی را مجاهدی خستگی ناپذیر معرفی کرد و گفت: این شهید بزرگوار با شهادت خود درس آزادگی و مجاهدات در راه خدا و کار شبانه روزی خالصانه را به ما داد. او در عمر با برکت خود بیش از ۴۵ سال مبارزه کرد که بخش مهمی از آن را، در حالی که بسیاری از مبارزان در ابهام بودند، در مبارزات انقلابی گذراند، اما او مصمم مبارزه کرد. او بنیان گذار بسیج مردمی در سوریه بود.

وی ادامه داد: سردار همدانی در طول سال ها همچنان بر عهد خود استوار بود و در فتنه بی درنگ و با بصیرت در وسط میدان از انقلاب دفاع کرد و پس از آن در جبهه مبارزه با تروریست ها در دفاع از حریم اهل بیت سرافرازانه به شهادت رسید.

نقدی در بخش دیگری از سخنرانی خود به نقش آمریکا در راه اندازی، اداره و حمایت از گروه های تروریستی در منطقه اشاره کرد و افزود: آمریکا با داشتن ادعای دفاع از حقوق بشر در تسلیح و حمایت از تروریست های آدم کش منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و حتی در اقدامی بی شرمانه با حمله مستقیم هوایی به بیمارستان غیر نظامی در قندوز افغانستان ۲۵۰ نفر از مردان، زنان و کودکان بی گناه را قتل عام کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید در مجلس آمریکا که این کشور را قادر می سازد تا ۴۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را با عنوان غرامت به، به اصطلاح قربانیان اقدامات ایران پرداخت کند، خاطرنشان کرد: در جریان عملیاتی که ایران در آن هیچ نقشی نداشت، آمریکایی ها ادعای غرامت از ایران کرده اند در حالی که ما در کشور ۲۳۶ هزار شهید داریم که هر یک سندی هستند بر جنایات آمریکا که باید برای هر یک غرامت دریافت کنیم.

نقدی افزود: در اسناد راهبردی آمریکا صراحتاً تأکید شده که آمریکا رهبر جهان است و غیر از خود، از هیچ کس این حرف را نمی پذیرند، از این رو با هر روشی از قتل و جنایت و زورگویی گرفته تا فتنه افکنی، به دنبال حفظ این نقش هستند.

وی ادامه داد: دلیل اینکه امروز ملت های آزادیخواه منطقه اینقدر نسبت به ایران محبت دارند که عکس رهبر و فرماندهان و سرداران ایران را در خانه هایشان نگاه می دارند، این است که، ایران امروز سردمدار مبارزه با آمریکای جنایتکار، خونریز، مستبد و مستکبر است و آنها از این همه ظلم به ستوه آمده اند و ایران را به عنوان منجی شناخته و در مبارزه با استکبار از آن الگو می گیرند.

وی با تأکید بر اینکه نطق رؤسای جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل دارای اهمیت فراوانی است و تمام مسئولین کشورها مخاطب این سخنان هستند، افزود: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی که کارشناسان بسیاری در تهیه آن نقش دارند، مردم ایران را مخاطب قرار می دهد و می گوید «شعار مرگ بر آمریکا شغل و امنیت نمی آورد» و از آنها می خواهد شعار مرگ بر آمریکا را کنار بگذارند.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج ادامه داد: در عرصه اقتصادی اگر اعتقاد و عمل به شعار «مرگ بر آمریکا» پیاده شود شغل و شکوفایی اقتصادی خواهد آمد. مرگ بر آمریکا در عرصه اقتصاد همین اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی برای همایش ها نیست؛ باید در عرصه عمل اجرا شود، ما می گوییم اقتصاد مقاومتی، اما اقتصاد عاریتی را پیاده می کنیم. فکر نکنیم کسی باید کار بزرگی انجام دهد، همین حرکت های کوچک، همین حمایت از تولید قطعات و ابتکارات کوچک می تواند به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کمک کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در حکمی که برای مسئول مرکز بسیج وزارت نفت صادر شد، تصریح شده که بسیج پیگیر بومی کردن و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت در داخل باشد و خام فروشی نفت را به صفر برساند.

نقدی بر تلاش و مجاهدت صنعتگران نفت در دروان مبارزات انقلاب و در دوران جنگ تأکید و گفت: صنعتگران نفت همراه با مبارزان انقلابی با اعتصاب و عدم همراهی با رژیم طاغوت و به جان خریدن مشکلات مالی، در مبارزات انقلابی شرکت کردند.

وی افزود: صنعتگران نفت در دوران دفاع مقدس با مجاهدت بی نظیر در بمباران بی وقفه تلمبه خانه های جزیره خارک این صنعت را در بدترین شرایط سرپا نگاه داشتند و صادرات نفت را بی وقفه ادامه دادند.