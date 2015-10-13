به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «شیوع» به کارگردانی محمود معظمی که هم اکنون کار تصویربرداری آن در لوکیشنی در حوالی جنوب شرق تهران ادامه دارد، میزبان سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور و همراهان وی بود.

سردار جلالی در این دیدار بیان کرد: پدافند غیرعامل یک دفاع غیرنظامی است و براساس آن می توان بدون به کارگیری جنگ افزار به تهدیداتی چون تهدیدات زیستی غلبه کرد و بروز انواع خسارت جانی مالی را کاهش داد. در واقع مجموعه «شیوع» به بیان مفهوم این ساختار در ذهن مخاطب می پردازد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل در میان هنرمندان سریال «شیوع» عنوان کرد: موضوع مهم در حال حاضر، بروز تهدیدات زیستی است که یکی از مهم ترین تهدیدها برای انسان است و تهدیدات انسانی در حوزه غذایی، نباتات، آب آشامیدنی و محیط زیست می تواند آسیب های جدی به زندگی بشر بزند.

جلالی افزود: شیوع بیماری های ویروسی مانند ابولا، کرونا و سارس در چند سال اخیر به شدت در میان کشورهای منطقه افزایش یافته است.

وی با اشاره به سریال «شیوع» که به موضوع شیوع بیماری ها می پردازد تاکید کرد: توسعه بیماری های ویروسی اغلب در دست شرکت هایی است که تولید واکسن آن بیماری ها را براساس منافع اقتصادی برعهده دارند و به دنبال شیوع آن، محصولات خود را در معرض فروش می گذارند و به اهداف اقتصادی خود دست پیدا می کنند.

رییس پدافند غیرعامل در جمع عوامل مجموعه «شیوع» بیان کرد: این سریال باعث فرهنگسازی و ارتقای مهارت مخاطبان خواهد شد تا در مواقع مشابه با تسلط به اوضاع و درایت، بحران را سپری کنیم.

«شیوع» دارای مضمونی اجتماعی است و داستان آن حول محور شیوع یک بیماری به داخل ایران روایت می شود. این مجموعه با نقش آفرینی بازیگرانی همچون سید مهرداد ضیایی، عبدالرضا اکبری، شهرام عبدلی، جعفر دهقان، لاله اسکندری و محسن افشانی در حال ساخت و تولید است و تهیه کنندگی آن را بیژن شیرمرز از موسسه فیلمسازی حس هفتم برعهده دارد.

«شیوع» براساس فیلمنامه ای از مهدی میر احمدی و در ۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای تهیه و تولید شده است.