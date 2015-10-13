به گزارش خبرگزاری مهر، دور مقدماتی رقابتهای فوتبال یورو ۲۰۱۶ سهشنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از حساسترین بازیهای برگزار شده تیم ملی ترکیه برابر ایسلند صدرنشین گروه A به برتری یک بر صفر در زمین خود دست یافت و حضورش را در مرحله پلیآف مسجل کرد.
ترکیه در حالی با گل دقیقه ۸۹ سلوک اینان برنده شد که از دقیقه ۷۸ با اخراچ گوخان توره ۱۰ نفره شده بود. ترکیه با این برد ۱۸ امتیازی شد و با حفظ جایگاه خود در رده سوم جدول، شانس حضور در مرحله پلیآف را پیدا کرد.
همزمان در این گروه تیم ملی هلند در زمین خود مقابل جمهوری چک به میدان رفت که این بازی با شکست ۳ بر ۲ نارنجیپوشان خاتمه یافت. هلند که در رده چهارم قرار داشت با این باخت تلخ خانگی حضور در پلیآف را نیز از دست داد تا بزرگترین غایب یورو ۲۰۱۶ لقب گیرد. پیشتر ایسلند و جمهوری چک جواز حضور در جام ملتهای ۲۰۱۶ فرانسه را از این گروه کسب کرده بودند. چک در آخرین بازی خود به صدر جدول ردهبندی رفت و جای ایسلند را گرفت.
در گروه B از قبل تیمهای بلژیک و ولز راهی یورو شده بودند و بوسنی در آخرین بازی خود توانست حضور در پلیآف را مسجل کند. تیم بوسنی در خانه قبرس توانست به برتری ۳ بر ۲ دست یابد و راهی پلیآف شود. بلژیک در این گروه صدرنشینی خود را حفظ کرد و ولز نیز در رده دوم باقی ماند.
از گروه H نیز ایتالیا پیشتر صعودش را مسجل کرده بود و سهمیه دوم این گروه به کراوسی تعلق گرفت که در خانه مالت به برتری دست یافت و ۲۰ امتیازی شد. این در حالی بود که نروژ در زمین ایتالیا برتری در نیمه نخست را با شکست در دقایق پایانی عوض کرد و در روز پایانی رده دوم را از دست داد تا با ۱۹ امتیاز در مکان سوم قرار گیرد و شانس خود را در مرحله پلیآف امتحان کند.
نتایج دیدارهای سه شنبه شب به شرح زیر است:
گروه A
* ترکیه یک - ایسلند صفر
* لتونی صفر - قزاقستان یک
* هلند ۲ - جمهوری چک ۳
گروه B
* ولز ۲ - آندورا صفر
* بلژیک ۳ - رژیم غاصب صهیونیستی یک
* قبرس ۲ - بوسنی ۳
گروه H
* بلغارستان ۲ - آذربایجان صفر
* مالت صفر - کرواسی یک
* ایتالیا ۲ - نروژ یک
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