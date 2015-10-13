ایران مقابل چین تایپه به برتری رسید/ فردا رویارویی با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، ملی پوشان ایران مقابل چین تایپه با نتیجه ۱۰۶ بر ۲۶ به سومین پیروزی خود دست یافتند و با این نتیجه فردا چهارنشبه آخرین دیدار مرحله مقدماتی را مقابل تیم عربستان برگزار خواهند کرد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران تاکنون موفق به کسب سه پیروزی مقابل مالزی، فیلیپین و چین تایپه شده و یک شکست نیز مقابل تیم استرالیا در کارنامه دارد.

تیم ایران در این رقابتها در گروه A با تیم‌های استرالیا، عربستان، مالزی، فیلیپین، و چین تایپه همگروه است و در گروه B نیز تیم‌های افغانستان، چین، ژاپن، کره، تایلند و امارات حضور دارند.

رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با امتیاز کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی ژاپن برپاست.