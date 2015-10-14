ایراد شورای نگهبان به مصوبه تائیدیه برجام بعید است

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب جزئیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» در جلسه امروز مجلس و با یادآوری اظهارنظرهای برخی نمایندگان و انتساب برخی مطالب به رهبر انقلاب، گفت: رهبری شخصاً دخالتی در محتوا نداشته‌اند، اما متاسفانه گاهی برعکس این مساله نقل می‌شود.

وی ادامه داد: علت تاکید چند باره رئیس‌ مجلس بر این مساله که مجلس مستقل عمل می‌کند، این بوده است که استنادی به رهبری داده نشود؛ مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود بارها تاکید کرده‌اند که من دخالتی در جزئیات نمی‌کنم.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان از شیوه اداره جلسه امروز و به بحث نگذاشتن پیشنهادات نمایندگان درباره طرح برجام، تصریح کرد: از جهت شکلی این ایراد درست است و من نیز قبل از قرائت متن، به رئیس محترم مجلس گفتم که آقایان پیشنهادات متعددی دارند و اولین مورد آنها را نیز اعلام کردم. اما تشخیص رئیس جلسه این بوده است که زمان کافی نداریم.

فرهنگی تصریح کرد: تاکید رئیس مجلس این بود که چون امروز و فردا آخرین فرصت ممکن برای جمع‌بندی این مباحث تا قبل از موعد 26 مهر (روز توافق) است، باید زودتر کار را تمام کنیم تا اگر شورای نگهبان نظری دارد، اعلام کند.

وی در عین حال اظهار داشت: تاکید ما این است که رای امروز مستند به اراده نمایندگان بوده و اگر نمایندگان در این زمینه شبهه‌ای داشتند، به جزئیات طرح رای نمی‌دادند، اما رای قاطع یعنی نمایندگان مساله را پذیرفته‌اند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره احتمال تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس برای رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان در تعطیلات هفته آینده، گفت: به نظر نمی‌رسد که ایرادی در شورای نگهبان گرفته شود؛ در نتیجه طرح، بررسی و ابلاغ و تمام می‌شود.

فرهنگی اضافه کرد: اگر هم ایرادی گرفته شود، برای زمان رفع آن تصمیم گرفته خواهد شد.