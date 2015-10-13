۲۹ هیات خارجی وارد ایران شدند/ آخرین اقدامات الحاق به wto

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی راد امروز سه شنبه در نشست خبری روز ملی صادرات گفت: این روزها شاهد آمد و رفت هیات های تجاری و اقتصادی متعددی به کشورمان هستیم که در قالب هیات های رسمی وغیررسمی به ایران سفر می کنند و باتجار و بازرگانان و صنعتگران ایرانی به گفت وگو می پردازند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آنها در حال بررسی و ارزیابی شرایط سرمایه گذاری و مشارکت با ایرانی ها هستند و می خواهند با نهایی شدن برجام و رفع و برداشته شدن تحریم های ظالمانه، با ایران فعالیت و همکاری داشته باشند.

افخمی راد اظهار داشت: درنیمه نخست امسال، از نظر مقیاس هیات اتریش بزرگترین هیاتی بوده که به ایران سفر کرده است، رییس جمهوری این کشور با ۲۵۰ نفر از فعالان اقتصادی اتریش به کشورمان سفر کرده است و همچنین ما شاهد حضور هیات های کوچک چهار تا پنج نفره هم بوده ایم

وی گفت: در شش ماه نخست سال ۹۳، پنج هیات متشکل از ۹۰ نفر به پنج کشور اعزام کردیم و در مقابل شش هیات متشکل از ۸۸ نفر از شش کشور دنیا وارد کشورمان شده بودند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در نیمه نخست امسال پنج هیات متشکل از ۹۸ نفر به چهار کشور اعزام کردیم و در مقابل ۲۹ هیات متشکل از ۵۴۰ نفر از ۱۴ کشور دنیا به ایران سفر کرده اند.

وی گفت: بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر درقالب کمپانی ها و شرکت های بزرگ آسیای و اروپایی در ایران حضور یافته اند و صبح امروز نیز نماینده ۳۰ شرکت بزرگ ژاپنی به همراه وزیر امور خارجه ژاپن با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دیدار داشته اند و به بحث و تبادل نظر مشروحی در خصوص نحوه همکاری ها درفضای برجام پرداخته اند.

افخمی راد با بیان اینکه تجار و بازرگانان ما به لحاظ اینکه هنوز تحریم های ظالمانه ای برداشته نشده است، شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، گفت: تحریم های بانکی به عنوان آزاردهنده ترین تحریم ها همچنان برقرار هستند، در این شرایط همچنان هزینه های تولید در داخل افزایش یافته است و هزینه مبادله کالا به بازارهای هدف صادراتی در مقام مقایسه با فعالان اقتصادی سایر کشورها بالاتر است.

وی گفت: با این وجود چرخ فعالیت واحدهای صنعتی کشور متوقف نشده است و در حال گردش است که ما امیدوارم به تدریج شرایط بهتر و بهتر شود.

افخمی راد در ادامه اظهار داشت: در نیمه نخست امسال با احتساب میعانات، صادرات ما به ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال قبل، ۱۴ درصد کاهش یافته است. دلیل دیگر این کاهش، افت شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی است. اما از نظر وزنی ما شاهد کاهش کمتری در صادرات خود بوده ایم که در مجموع شش درصد کاهش وزنی و ۱۴ درصد کاهش ارزشی را در نیمه نخست امسال مشاهده کرده ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با دیگر به نقش مخرب تحریم های بانکی و اینکه این مسئله باعث شده است ۱۵ درصد به قیمت تمام شده کالاهای ایرانی اضافه شود، اشاره کرد و گفت: امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها و اجرای برجام، شاهد حضور بیشتر ایرانی ها در عرصه جهانی و افزایش صادرات غیرنفتی باشیم و چرخ واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات ما با سرعت بیشتری به حرکت درآید و اقتصاد کشور رونق بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال از ۴۵ صادرکننده نمونه تجلیل می شود همچنین پنج شرکت صادرکننده ممتاز خواهیم داشت که کسانی هستند که به دفعات به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده اند و در گروه خود نیز بالاترین نمره را کسب کرده اند.

وی تفاوت مراسم روز ملی صادرات امسال با گذشته را، اهداء دو مدال به دو شرکت منتخب عنوان کرد و گفت: از دو شرکتی که طی ۱۹ سال گذشته (۱۹ دوره برگزاری مراسم روز ملی صادرات) به عنوان نمونه یا ممتاز مطرح شده اند، به صورت ویژه تجلیل خواهد شدوبه آنها مدال اهداء می شود.

افخمی راد ادامه داد: بابررسی های صورت گرفته این دو شرکت انتخاب شده اند و به عنوان صادرکنندگانی که سالیان متمادی اهتما و توان و دانش و آگاهی خود را برای افزایش صادرات غیر نفتی به کار گرفته اند مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی گفت: آنها با عملکرد خود در این سال ها به سازمان توسعه تجارت این اطمینان را داده اند که همواره در امر صادرات غیر نفتی پیشتاز هستند و دیگر نیازی نیست که در سال های بعدی نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این دو شرکت در زمره بخش خصوصی هستند و ما موظف هستیم ترتیبی را فراهم کنیم که این افراد و چنین شرکت هایی که جایگاه ویژه ای در کشور کسب کرده اند مورد پشتیبانی قرار بگیرند و از مزایای مختلف صادراتی برخوردار شوند.

وی درادامه به اولویت های انتخاب صادرکنندگان برتر در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما دو عامل را بیشتر مدنظر قرار دادیم که یکی ارزش افزوده و دیگری مقیاس شرکت ها است.

افخمی راد در خصوص اولویت ارزش افزوده گفت: صادرکنندگان کالاهای متفاوتی را از کشور خارج می کنند، برخی از کالاها مشتری خاص خود را دارد که بیرون مرزها در انتظار رسیدن کالاهای ایرانی هستند، طبیعتا چنین کالاهایی ارزش افزوده بالایی ندارند اما در مقابل برخی کالاها از فناوری زیادی در تولید برخوردار هستند و ارزش افزوده صادراتی به مراتب بیشتر دارند که برای کشور نیز اهمیت بالاتری دارند. بنابراین کسانی که چنین کالاهایی صادر می کنند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند هر چند که شاید از نظر حجمی یا قیمت صادرات به مراتب کمتری نسبت به گروه اول داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص اولویت مقیاس نیز گفت: مثلا اگر قرار باشد ۲۰ واحد تولید سیمان ما همه به یک کشور صادر شود، این شرکت ها دچار رقابت با یکدیگر می شوند و طبیعی است که در این شرایط رقابت نا سالم بین آنها بوجود می آید که به نف خارجی ها و به ضرر کشور خواهد بود.

وی گفت: ما ناچاریم مقایس را در اولویت قرار دهیم اگر قرار باشد واحدهای کوچک مقایس را به سمت بازارهای صادراتی ببریم، باید به گونه ای باشد که باعث کاهش قیمت کالای صادراتی ایران نشود.

افخمی راد گفت: چاره این است که این واحد های کوچک مقیاس در زیرمجموعه واحدهای بزرگ مقیاس کار کنند و ما اطمینان داشته باشیم که شرکت های بزرگ مقیاس آنها را مورد حمایت خود قرار می دهند و شرکت های کوچکتر در واقع برای آنها کار می کنند.

وی افزود: ما هیچ تمایلی نداریم که در ارایه آمارهای بازرگانی خود به یک کشور بگوییم که هزاران تاجر در یک کالا داریم بلکه می خواهیم حجم بالایی داشته باشیم و شرکت های ایرانی از یکدیگر در خارج حمایت کنند.

افخمی راد اظهار داشت: برهمین اساس امسال تعداد صادرکنندگان نمونه در استانها قطعا به اندازه سال های گذشته نخواهد بود و ممکن است تعداد صاردکنندگان نمونه در استانها کاهش یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت، به اهمیت برندینگ نیز اشاره کرد وگفت:شاخص های مختلفی در خصوص انتخاب صارکننده نمون مطرح بوده است که یکی از آنها برندسازی است.

وی افزود: قطعا برای حضور مستمر در بازارهای جهانی باید کالای ایرانی را با برندی خاص به مشتریان بشناسانیم تا در فضای رقابتی جهان، جای خود را باز کند و دوام بیاورد و حضورمستمر داشته باشد.

افخمی راد ادامه داد: مابدون برند سازی نمی توانیم در توسعه صادرات غیرنفتی موفق باشیم بنابراین به شرکت های صادراتی توصیه می کنیم در صدد برند سازی باشند و برند خود را در بازارهای جهانی به ثبت قانونی برسانند چرا که در غیر اینصورت در آینده نمی توانند حضور مستمر در بازار صادراتی داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدواریم با هکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سال آینده همایش برندها را برگزار کنیم و از شرکت های موفق در این بخش به نحو شایسته تجلیل کنیم.

رئییس سازمان توسعه تجارت در ادامه به پنج بازار نخست صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: چین کماکان با سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نخستین بازار صادراتی ایران است و کشورهای عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب با ۳.۱، ۲.۸، ۱.۴ و ۱.۳ میلیارد دلار در مکان های دوم تا پنجم قرار دارند.

وی افزود: در بخش واردات نیز که ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار بوده است، واردات ما در نیمه نخست امسال، ۳۵۰ میلیارد دلار نسبت به صادرات پیشی گفته است.

افخمی راد خاطرنشان کرد: تراز تجاری مردادماه در بخش کالا مبثت بوده است اما در شش ماه، با اتفاقاتی که در شهریورماه افتاد، تراز تجاری مقداری منفی شده است که امیدواریم در ماه های آینده بهبود یابد.

معاون وزیر صنعت، افزود: در سال ۹۳، تراز تجاری بهبود پیدا کرده بود، امسال هم تراز تجاری ما از بهبود بیشتری برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: چین با پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بیشترین سهم وارداتی را دارد و پس از آن امارات با ۴.۱، کره جنوبی با ۱.۸، ترکیه با ۱.۶ و هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در جایگاه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

افخمی راد گفت: درحال حاضر حدود ۶۰ درصد از واردات کشور از این پنج کشور انجام می شود و حجم بالای واردات ما از چین و هند به دلیل محدودیت ها و تحریم های سیستم بانکی ما است.

وی در خصوص آخرین وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: به دلیل امکاناتی که به وجود آمده است در خدمات فنی ومهندسی در نیمه نخست امسال شرایط بهتری داشته ایم. براساس آمار پنج ماه، در ثبت قرارداد ها بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته ایم.

افخمی راد در خصوص کالاهای صادراتی نیزگفت: محصولات پتروشیمی محور اصلی صادرات ما هستند و فراورده هایی از جمله آهنگ و فولاد، کودهای معدنی و شیمیایی، پسته و مغز پسته و سیمان درزمره ۱۰ قلم اول صادراتی کشور هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تجاری در نیمه نخست امسانل نیز گفت: بررسی تجارت ترجیحی در سازمان دنبال شده است و پس از برجام، مهمترین کار ما، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.

وی ادامه داد: امیدواریم در این راه با کمک وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مربوطه بتوانیم هر چه زودتر به عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شویم چرا که هم اکنون عضو ناظر هستیم.

افخمی راد ادامه داد: در غیر اینصورت، با مشکلات مختلفی در حوزه تجاری مواجه خواهیم شد چرا که تنها اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که خارج از سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنیم.

وی گفت: اهمیت عضویت رسمی ایران به اندازه ای است که در سازمان توسعه تجارت، دپارتمان ویژه ای را تحت عنوان دفتر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل داده ایم و اقدامات ارزشمندی انجام شده است تا مسیر عضویت رسمی ایران تسریع شود.