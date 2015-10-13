علت اجرا نشدن برنامه مبارزه با سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز سه شنبه در حاشیه نشست مشترک با مشاورین امور زنان دستگاه های اجرایی، اظهارداشت: به منظور تکریم بانوان، پیشنهاد شد تا بیمارستان های جامع خدمات بانوان در کشور دایر شود و از ابتدای مسئولیت خود، بر راه اندازی آن تأکید داشته ایم.

وی افزود: راه اندازی بیمارستان های جامع خدمات بانوان علاوه بر اجر معنوی، منفعت اقتصادی نیز دارد و بسیاری از مردم نیز علاقه مند هستند تا خدمات خود را از این بیمارستان ها دریافت کنند و در بخش هایی از کشور انواع متخصص و فوق تخصص زنان وجود دارند که می توانیم بر اساس این ظرفیت، بیمارستان های جامع زنان را دایر کنیم و این بیمارستان ها در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و آمریکا با هدف رعایت حقوق شهروندی نیز وجود دارند.

وزیر بهداشت ادامه داد: برای بخشی از بیماری های مردان نیز باید کلینیک های ویژه ای راه اندازی شود و از سرمایه گذاری در این زمینه استقبال می کنیم و دولت از نظر تسهیلات، معافیت های مالیاتی دولت کمک خواهد کرد و امیدواریم که در چندین استان کشور بتوانیم شاهد حضور سرمایه گذاران باشیم

هاشمی با بیان اینکه برخی معتقدند که دولت باید در جهت عقیم سازی زنانی که از نظر جنسی در معرض خطر هستند اقدام کنند، تأکید کرد: وزارت بهداشت تا مجوز شرعی نداشته باشد نمی تواند در این خصوص اقدام کند ضمن اینکه از نظر قانونی امکان چنین اقدامی وجود ندارد.

وزیر بهداشت عنوان کرد: اگر دستگاه های مسئول، در خصوص این زنان اقدام به آموزش، تأمین شغل و مراقبت و نگهداری صحیح از آنها کنند و از سوی دیگر مجلس و دولت به آن توجه ویژه داشته باشند نیازی به عقیم سازی آنها نیست چرا که آنها به دلایل دیگری به این وضعیت دچار شده اند بنابراین باید به جای پرداختن به معلول، به جستجوی علت پرداخت.

هاشمی خاطر نشان کرد: هر گونه اقدام برای این زنان در مواردی که با دستور شارع مقدس مغایرت داشته باشد، باید از مراجع نظرخواهی شود و بر اساس قانون باید کار کنیم و تا زمانی که قانون نباشد اقدامی انجام نخواهد شد.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که وزارت بهداشت در خصوص غربالگری بیماری های غیرواگیر در زنان چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: هیچ تفاوتی بین ارائه خدمات به زنان و مردان وجود ندارد و بیماری دیابت یا قند و فشار خون برای تمام ایرانیان است و در مواردی که شبکه بهداشتی کشور فعال هستند، مشغول فعالیت در زمینه کنترل این نوع بیماری ها هستند، ضمن اینکه در طرح پزشک خانواده در 2 استان فارس و مازندران، غربالگری نیز انجام می شود.

هاشمی افزود: در خصوص برخی از بیماری های زنان مانند سرطان پستان که تعداد زیادی از هموطنانمان را به کام مرگ می کشاند در برخی از استان ها برنامه هایی اجرا می شود، اما برنامه کشوری مبارزه با آن به رغم وجود سند، به دلیل عدم حمایت مالی و پرسنلی اجرا نمی شود که لازم است در بودجه سال 95، اعتبارات لازم پیش بینی شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت بهداشت برای حمایت بهداشت روان خانواده های آسیب دیده در حادثه منا برنامه ای دارد افزود: هر کمکی که سازمان حج و زیارت از ما بخواهد بنا به وظیفه انجام می دهیم اما مسئولیت مستقیم آن با دستگاه های مرتبط است در عین حال تمام مراکز ما افتخار می کنند که به این عزیزان خدمات دهند.