غرضی: رفتار آمریکا همواره متغیر بوده است/از تاریخ درس عبرت بگیریم

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا، گفت: مجموعه دولت و توان سیاسی کشور مجهز نیست که بتواند تمام نیات و اهداف آمریکا را بشناسد و پیش بینی کند، لذا در چنین مذاکراتی منفعت نیست.
وزیر دولت سازندگی، با بیان اینکه مذاکرات هسته ای، مذاکرات فنی مشخصی بود، گفت: حد و حدود آن مذاکره مشخص بود و تقریباً کشور استعداد این را داشت که بتواند آمریکا را در آن مقوله محکوم کند و بگوید که تحریم ها ظالمانه بود و این کاری که میکنید(یعنی مذاکره و گفتگو) عالمانه، درست و مطابق NPT است.
وی با تاکید براینکه در دیگر مسائل نمی شود با آمریکا مذاکره کرد، گفت: مثلاً ببینید آمریکاییها به صدام کمک کردند به ایران حمله کند، بعد امکانات دادند که حمله شیمیایی کند و تنها بعد از چند سال به بهانه اینکه صدام سلاحهای کشتار جمعی دارد به عراق حمله کردند و در آنجا ماندند. در افغانستان هم همینگونه بود لذا باید از این رفتارهای متغیر آمریکا درس عبرت بگیریم.
غرضی یادآور شد: امروز هم آمریکایی ها آتش زیر خاکستر یمن و سوریه هستند. بنابراین حضرت آقا تشخیصشان این است که اهداف آمریکا روشن نیست چرا که امروز یک حرف را میزنند و فردا کار دیگری میکنند لذا مذاکره را ممنوع کردند.
وی با تاکید براینکه بعید میدانم کسی در داخل کشور به دنبال مذاکره با آمریکا باشد، گفت: خود آمریکاییها هستند که این تبلیغ را میکنند که اگر شما با ما رابطه برقرار کنید همه مشکلاتتان حل میشود؛ در حالی که ملت ایران میداند دولتی به نام محمدرضا که به مدت ۲۵ سال بعد از کودتا تسلیم آمریکا بود حکومتش منجر به انقلاب اسلامی شد. حال ممکن است نسل فعلی آن زمان را درک نکرده باشد ولی تاریخ را میخواند و میبیند.
این فعال سیاسی افزود: آمریکاییها وضعشان در منطقه روشن است. ببینید امروز در کشورهایی که حضور دارند قدرت سیاسی آن کشور را تضعیف میکنند و به قول معروف پیچ آن کشور را باز میکنند. ببیند در اروپا چه می کنند. امروز صد بمب اتمی به آلمان داده اند. ببینید با روسها، چینیها، ژاپنیها، استرالیا و نیوزلند چگونه رفتار میکنند. هرجا که قدرت سیاسیشان خدشهدار شود، قدرت آن کشور را زیر فشار قرار میدهند و اقتدار سیاسی شان را با تخریب دنیا تضمین می کنند.
غرضی با بیان اینکه آمریکا نیازمند مذاکره با ایران است، خاطرنشان کرد: این آمریکایی ها هستند که حرف از مذاکره می زنند منتهی از زبان بعضی اشخاص. آمریکا می گوید تنها چاره مشکلاتتان ما هستیم. اما باید بداند ایران امروز با جمعیت ۸۰ میلیونی غیر از جمعیت کشور ۱۰، ۱۱ میلیونی زمان مصدق است که بشود با یک کودتا، کار ملت را ساخت. امروز مردم، مسئولان، احزاب و گروههای سیاسی آگاهند و زیر بار زور و استیلای قدرت های جهانی نمی روند.
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