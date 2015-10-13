به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، پیکر مطهر سه جانباخته دیگر حادثه منا روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه به اداره کل پزشکی قانونی استان ارجاع و پس از تأیید هویت، جواز دفن صادر شد.

مجموع اجسادی را که در پنج مرحله به پزشکی قانونی مازندران ارجاع شدند، ۲۹ جسد بود که در مرحله اول هشت، مرحله دوم ۱۰، مرحله سوم هفت، مرحله چهارم یک و مرحله پنجم سه جسد از قربانیان حادثه منا به پزشکی قانونی منتقل و پس از انجام مراحل تشخیص هویت با روش‌های تخصصی ژنتیک و آزمایش‌ها DNA جواز دفن صادر شد.

اسامی سه جانباخته ای که امروز تأیید هویت شدند، علی اسد زاده وسطی کلاسی، فرزند نصرالله، علی ذبیح زاده پاشا، فرزند شهاب‌الدین و حجت‌الله رجبی، فرزند ذبیح‌الله است.

۴۸ زائر مازندران در حادثه منا جان باختند.