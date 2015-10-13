  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۴

معاون وزیر نفت:

توسعه منطقه ویژه پارس با گشایش شرایط اقتصادی و سیاسی شتاب می‌گیرد

توسعه منطقه ویژه پارس با گشایش شرایط اقتصادی و سیاسی شتاب می‌گیرد

بوشهر - معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با گشایش سیاسی و اقتصادی که فراهم شده و با رفع تحریم‌های ظالمانه باید خود را برای شتاب توسعه در منطقه ویژه پارس آماده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رکن‌الدین جوادی سه‌شنبه‌شب در آئین هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: در دوران تحریم و با شرایط دشوار، حرکت‌های بزرگی در این منطقه صورت گرفته است و در شرایط کنونی و با گشایش سیاسی و اقتصادی که فراهم شده و می‌شود و رفع تحریم‌های ظالمانه خود را برای شتاب توسعه در منطقه آماده کنیم.

وی با اشاره به تفاوت‌های صورت گرفته در مسئولیت‌ها و ماموریت‌های منطقه ویژه پارس از ابتدا تاکنون بیان کرد: روزهای اول فقط مدیرت گمرکی بر عهده این سازمان بود و سپس بسترسازی خدمات عمومی و امروز هم باید برنامه‌های توسعه امروز و فردا را فراهم سازد.

جوادی خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی مسائل طی ۱۷ سال تاسیس سازمان منطقه ویژه پارس شد و گفت: باید بررسی شود که در چه برنامه‌هایی موفق بوده‌ایم و کجاها ناموفق بوده‌ایم و نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی خواستار توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی در سطح منطقه شد و افزود: توسعه صنعتی عوارضی هم دارد که باید به صورت ویژه به این مسائل نگاه شود و شاهد توسعه زیست‌محیطی در این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور باشیم.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی شود که در برنامه ششم توسعه سرفصل جدیدی برای مسائل زیست محیطی منطقه تعریف شود.

وی خواستار توجه به توسعه امکانات آموزشی، بهبود شرایط زیست‌محیطی، رفع کاستی‌ها و ایجاد نیازها شد و گفت: امروز شاهد حضور مدیران اسبق در این مراسم بودیم که کار بسیار خوبی از سوی مهندس یوسفی بود و ثابت کرد که با رفتن آدم‌ها آنها فراموش نمی‌شوند.

کد مطلب 2940164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها