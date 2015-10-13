به گزارش خبرنگار مهر، رکن‌الدین جوادی سه‌شنبه‌شب در آئین هفدهمین سالروز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: در دوران تحریم و با شرایط دشوار، حرکت‌های بزرگی در این منطقه صورت گرفته است و در شرایط کنونی و با گشایش سیاسی و اقتصادی که فراهم شده و می‌شود و رفع تحریم‌های ظالمانه خود را برای شتاب توسعه در منطقه آماده کنیم.

وی با اشاره به تفاوت‌های صورت گرفته در مسئولیت‌ها و ماموریت‌های منطقه ویژه پارس از ابتدا تاکنون بیان کرد: روزهای اول فقط مدیرت گمرکی بر عهده این سازمان بود و سپس بسترسازی خدمات عمومی و امروز هم باید برنامه‌های توسعه امروز و فردا را فراهم سازد.

جوادی خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای بررسی مسائل طی ۱۷ سال تاسیس سازمان منطقه ویژه پارس شد و گفت: باید بررسی شود که در چه برنامه‌هایی موفق بوده‌ایم و کجاها ناموفق بوده‌ایم و نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی خواستار توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی در سطح منطقه شد و افزود: توسعه صنعتی عوارضی هم دارد که باید به صورت ویژه به این مسائل نگاه شود و شاهد توسعه زیست‌محیطی در این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور باشیم.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی شود که در برنامه ششم توسعه سرفصل جدیدی برای مسائل زیست محیطی منطقه تعریف شود.

وی خواستار توجه به توسعه امکانات آموزشی، بهبود شرایط زیست‌محیطی، رفع کاستی‌ها و ایجاد نیازها شد و گفت: امروز شاهد حضور مدیران اسبق در این مراسم بودیم که کار بسیار خوبی از سوی مهندس یوسفی بود و ثابت کرد که با رفتن آدم‌ها آنها فراموش نمی‌شوند.