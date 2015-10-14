طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: موافقتنامه انجام مطالعات زمین شناسی در شهرستان فراشبند اخذ و مطالعات تهیه اطلس زمین شناسی این منطقه آغاز شد.

وی با بیان اینکه پس از پایان مطالعات بازدیدهای میدانی آغاز می شود، بیان کرد: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب در تلاش است تا در کوتاه مدت اطلاعات جامعی از پتانسیل‌های معدنی شهرستانها به صورت شناسنامه زمین شناسی معدنی شهرستانهای استان فارس را تهیه کند تا بستر مناسب برای بهره برداری از معادن و برنامه ریزهای عمرانی فراهم شود.

رئيس سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شيراز) اظهار داشت: معرفی پتانسیلهای معدنی، نقشه پراکندگی معادن فعال، معادن متروک، تهیه شناسنامه معادن شهرستان، نقشه رخنمونهای سنگی (سازندها) به تفکیک جنس و سن، نقشه نهشته های عهد حاضر با دید معدنی، نقشۀ زمین شناسی محدودۀ شهرستان، نقشه لرزه زمین ساخت شهرستان نمونه ای از گزارشها و نقشه هاست.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون برداشت داده های اولیه فرونشست زمین در مرودشت بیان کرد: دومین مرحله بردات داده های GPS دو فرکانسه برای بررسی علت دقیق ایجاد فرونشست در دشت مرودشت روز دوشنبه به دست امد.

وی تصریح کرد: بر این اساس تصاویر ماهواره ای به صورت نقطه به نقطه شکافها را مشخص و تاثیر گسلها بر ایجاد این شکافها را به دست می آورند.

رئيس سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شيراز) با بیان اینکه این داده ها طی شش مرحله به دست می آید، گفت: تا تمامی برداشتها انجام نشود نمی توان علت دقیق این فرونشستها را در دشت مرودشت اعلام کرد.