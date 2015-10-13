به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی پس از تساوی تیم ملی ایران و ژاپن و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: به نظر من، تماشاگران حاضر در ورزشگاه از یک بازی خوب لذت بردند. هر دو تیم تلاش زیادی کردند تا بتوانند پیروز میدان باشند، اما موقعیت های آنها به گل تبدیل نشد و نتیجه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

حقیقی در خصوص گلی که از تیم ملی ژاپن دریافت کرد، اظهار کرد: من هم مثل همه دروازه بان های دنیا اشتباه می کنم. آیا تا به حال شما دیده اید دروازه‌بانی هیچ اشتباهی نکند. مطمئنا من هم از این قاعده مستثنی نیستم و بالاخره اشتباه می کنم.

وی در خصوص انتقادهایی که از او می شود، نیز توضیح داد: این انتقادها همیشه بوده هست و خواهد بود و من باید انتقادهای سازنده را سرلوحه کارم قرار دهم تا بتوانم از نکات مثبت این انتقادها به بهترین نحو استفاده کرده و ضعف هایم را برطرف کنم.

دروازه‌بان تیم ملی در پایان و در پاسخ به این سوال که تیم ملی ژاپن را چطور دیدید؟ عنوان کرد: ژاپن یکی از برترین های فوتبال آسیا است که سال ها در تمامی جام های جهانی حضور داشته و امروز هم در مقابل ما بازی خوبی از خود ارائه داد و نشان داد که یکی از قدرت های فوتبال آسیا است.