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۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۶

سید جلال حسینی:

مردم باید به جوانان تیم ملی اعتماد کنند/ مقابل ژاپن بدشانس بودیم

مردم باید به جوانان تیم ملی اعتماد کنند/ مقابل ژاپن بدشانس بودیم

مدافع تیم ملی ایران با بیان اینکه مردم باید صبور باشند تا تیم ملی در آینده موفق باشد گفت: علاقه مندان به فوتبال باید به جوانان اعتماد کنند تا در آینده تیم ملی پویایی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پایان دیدار تیم ملی ایران و ژاپن با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم بازی خوبی را از خود ارائه دادند ما موقعیت های زیادی خلق کردیم که متاسفانه با بدشانسی آنها را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: ما مقابل تیمی بازی کردیم که یکی از برترین قدرتهای آسیاست و بیشتر از سایر تیم های آسیایی در جام جهانی حضور داشته و با توجه به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری که در این کشور وجود دارد توانسته یکی از تیم های شناخته شده در جهان باشد.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم صبور باشند بازیهای تدارکاتی تنها برای این است که نقاط ضعف را پوشش دهیم و نباید به نتیجه فکر کنند.

وی گفت: تیم ملی در حال حاضر دست به جوانگرایی زده است و این جوانان باید در کنار با تجربه های تیم پخته شوند تا بتوانیم در آینده یک تیم ملی پویا و پر قدرت داشته باشیم.

حسین در پایان افزود: امیدوارم بتوانیم با برگزاری بازی های تدارکاتی خوب با تیم های قدرتمند در جام جهانی و جام ملت های آسیا موفق باشیم.

کد مطلب 2940190

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