مردم باید به جوانان تیم ملی اعتماد کنند/ مقابل ژاپن بدشانس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پایان دیدار تیم ملی ایران و ژاپن با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم بازی خوبی را از خود ارائه دادند ما موقعیت های زیادی خلق کردیم که متاسفانه با بدشانسی آنها را از دست دادیم.

وی تاکید کرد: ما مقابل تیمی بازی کردیم که یکی از برترین قدرتهای آسیاست و بیشتر از سایر تیم های آسیایی در جام جهانی حضور داشته و با توجه به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری که در این کشور وجود دارد توانسته یکی از تیم های شناخته شده در جهان باشد.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم صبور باشند بازیهای تدارکاتی تنها برای این است که نقاط ضعف را پوشش دهیم و نباید به نتیجه فکر کنند.

وی گفت: تیم ملی در حال حاضر دست به جوانگرایی زده است و این جوانان باید در کنار با تجربه های تیم پخته شوند تا بتوانیم در آینده یک تیم ملی پویا و پر قدرت داشته باشیم.

حسین در پایان افزود: امیدوارم بتوانیم با برگزاری بازی های تدارکاتی خوب با تیم های قدرتمند در جام جهانی و جام ملت های آسیا موفق باشیم.