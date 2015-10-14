حجت الاسلام میثم امرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه خانه شهریاران جوان و شکل گیری آن گفت: خانه شهریاران جوان، سابقه ای طولانی دارد و از ابتدا به صورت موسسه زیر نظر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری فعالیتش را آغاز کرده است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران افزود: در سال ۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای داشت که بر مبنای آن دستور ادغام این موسسات با سازمان فرهنگی صادر شد، اما ادغام خانه شهریاران به دلیل هیئت امنایی بودن سازمان فرهنگی هنری شهردای و اینکه این مسئله باید در آن مسیر طی می شد، انجام نشد.

وی افزود: با توجه به اینکه فعالیت شهریاران جوان بیشتر اجتماعی است، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل انجام نشدن ادغام خانه با سازمان فرهنگی هنری، لایحه ای را تنظیم می کند مبنی بر اینکه این خانه به معاونت اجتماعی منتقل شود.

امرودی اضافه کرد: پس از طرح این مسئله در شورای اسلامی شهر تهران چون خانه، مصوبه ادغام داشته و این امر صورت نگرفته، رای بر انحلال شهریاران جوان دادند، به بیان دیگر لایحه شهرداری تهران مطرح شد، اما عملا رای گیری نشد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت خانه شهریاران جوان گفت: در حال حاضر ما منتظر نظر فرمانداری هستیم، که اگر این مصوبه از سوی آنها تایید و به ما ابلاغ شود، مجبور به اجرای آن هستیم.

وی اضافه کرد: اگر فرمانداری این مسئله را تایید نکند، خانه به کار خودش ادامه خواهد داد. در غیر این صورت همان گونه که در شورا مطرح شد، بحث انحلال و حمایت از این مجموعه به صورت NGO را خواهیم داشت.

امرودی افزود: در این صورت هم شهرداری وظیفه خودش می داند که از آن حمایت کند.