تقویت مشارکت عمومی منجر به همدلی و انسجام اقوام ایرانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی شامگاه گذشته در اختتامیه هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، به تعدادی از اصول قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده که تفتیش عقاید ممنوع است وهیچکس را نمی توان به واسطه داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد.

وی عنوان کرد: اصول مذکور و تعداد دیگری از اصول قانون اساسی اصولی عام هستند و اختصاص به طبقه خاصی در کشور ندارند و تمامی اقلیت های مذهبی و نژادی از این اصول برخوردارند.

وی اظهارداشت: دولت موظف است که این حقوق را ایفا کند و اگر این مهم تحقق پیدا نکرد باید مورد سوال قرار گیرند.

دبیرکمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ادامه داد: یکی از اصول خاص ناظر بر اقلیت ها هم اصل ۱۲ قانون اساسی است که تمامی مذاهب اسلامی دارای احترام کامل و در انجام مراسم های مذهبی برطبق فقه خود آزاد هستند.

صادقی افزود: بنابراین طبق قانون اساسی اقلیت های مذهبی از حق آزادی برای تشکیل حزب و انجمن های مذهبی خاص خود هم برخوردارند.

وی بیان کرد: از جمله اصول قانون اساسی که می تواند از دید حقوقی در مسئله ایجاد و تقویت انسجام وهمدلی اقوام ایرانی بسیار تاثیرگذار باشد اصل ۱۵ قانون اساسی است.

وی اظهارداشت: اینکه تا چه اندازه در عمل و تحقق این قوانین طی ۳۶ سال گذشته توانسته ایم موفق عمل کنیم جای بحث و نقد دارد.

دبیرکمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم گفت: میثاق نظام و خون شهیدان و ثمره مجاهدت ها و مبارزات نسل های گذشته ما در قالب این اصول اساسی تجلی پیدا کردند.

صادقی عنوان کرد: علاوه بر قوانین کشورمان به موجب اسناد بین المللی هم مکلف به رعایت حقوق اقوام ومذاهب هستیم.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران بعد از گذر از شرایطی که ناخواسته درگیرجنگ و آشوب و ناامنی و بحران هایی شد اکنون به اصلاح رویکردهای گذشته نیاز دارد.

وی افزود: امروزه باید نگاه امنیتی به ویژه به قومیت ها را کنار بگذاریم و با نگاه انسانی و مسئولانه درصدد جلب مشارکت آحاد مردم باشیم و به جای امنیت پلیسی امنیت مبتنی بر عدالت و عدم تبعیض و برابری و تقویت مشارکت عمومی در سازوکار حاکمیت قرار گیرد.

دبیرکمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ادامه داد: مولفه های مذکوربیش از سازوکارهای امنیتی می تواند به توسعه و همدلی و انسجام اقوام ایرانی بیانجامد.

صادقی اظهارداشت: جوامع اسلامی باید از نحوه اداره کردن جامعه توسط پیامبر اکرم(ص) الگو بگیرند که آن حضرت فرمودند مردم نزد من همانند دانه های شانه می مانند و هیچ تفاوتی بین عرب و عجم نیست.