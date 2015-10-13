ملاقات گروه انجمن دوستی تونس و ایران با سخنگوی وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در دیدار رئیس و اعضاء انجمن دوستی تونس و ایران نقش سازمانهای مردم نهاد و انجمن های دوستی کشورها در تقویت و توسعه مناسبات دوستانه در حوزه های مختلف را مثبت و موثر توصیف کرد.

مرضیه افخم در این ملاقات با تقدیر از تلاش همه گروهها و احزاب تونس برای وحدت و همبستگی ملی این کشور، این گام ارزشمند را نمونه ای از اعتدال گرایی و تحول خواهی در منطقه توصیف نمود و اراده سیاسی ج.ا.ا برای توسعه و تعمیق مناسبات را ابراز داشت، سخنگوی وزارت امور خارجه توافقات و تفاهمات متعدد فی مابین دو کشور ایران و تونس در امور و حوزه های متعدد از جمله فرهنگ، هنر، ورزش و جوانان را نشان مثبتی از ظرفیت های خوب همکاری میان دو کشور دانست و تاکید کرد علاوه بر بخش های دولتی، نقش گروه های دوستی نیز در اجرای این توافقات حائز اهمیت می باشد.

در این ملاقات که در پایان سفر یک هفته ای رئیس و اعضاء انجمن دوستی به ایران صورت گرفت، آقای محمد سعد رئیس انجمن دوستی تونس و ایران با تشکر از استقبال گرم و دوستانه ای که از این هیات تونسی به عمل آمده است تاکید کرد: مصمم هستیم که از همه ظرفیت ها و راه کارها برای توسعه مناسبات استفاده کنیم. ما کشور و مردم ایران را دوست داریم. در این دیدار دوستانه هر یک از اعضاء انجمن نیز با اشاره به گوشه هایی از تجربیات خود از این سفر پیشرفت و توسعه ایران را قابل توجه توصیف کرده، لزوم تداوم تماس ها و فعالیت دو انجمن برای دوستی بیشتر دو ملت را مورد توجه و تاکید قرار دادند.