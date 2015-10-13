فدراسیون شنا حامی مالی پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که در مرکز اسناد ملی کشور با حضور خانواده شنا، شیرجه و واترپلو، سید محمد علی شهیدی، معاون رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نصرالله سجادی، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، بهرام افشارزاده مشاور و سرپرست حوزه وزارتی وزارت ورزش و احمد شفیع زاده مدیرعامل بانک دی برگزار شد، فدراسیون شنا و بانک دی قرارداد همکاری منعقد کردند.

مدال آوران شنا، شیرجه و واترپلوی ایران در مسابقات رده های سنی قهرمانی آسیا و جمعی از پیشکسوتان این ورزش از جمله تقی عسکری، اولین مدال آور ایران در شیرجه بازی های آسیایی، مورد تقدیر قرار گرفتند.

از کارت چند منظوره ای که از سوی بانک دی برای اهالی رشته شنا طراحی شده است نیز رونمایی شد که اولین کار آن به صورت نمادین به نام شهید حسن نوفلاح کاپیتان پیشین تیم ملی ایران صادر شده بود.

در مراسم امروز محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، برای دقایقی به روی صحنه رفت و رشته شنا را از جمله ورزش هایی دانست که مورد تاکید دین مبین اسلام هم هست.

تقدیر از قهرمانان مدال آور ایران در مسابقات رده سنی آسیا و پذیرایی هم پایان بخش این نشست بود.