۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰

فیلم/ با این عینک خواب بهتری را تجربه کنید

عینک جدیدی با نام «آیو» عرضه شده که با استفاده از نورهای آبی و همینطور فرکانس های مشخص به تنظیم خواب و آرامش کاربرانش پس از یک روز کاری می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فشارهای مضاعف کاری روزانه، هزینه های فزاینده زندگی، استرس های شغلی، آلودگی هوا و ... باعث می شود تا افراد زیادی برای استراحت شبانه به قرص های آرام بخش پناه ببرند. اما عینک جدیدی با نام Ayo عرضه شده که به کاربرانش اجازه می دهد کیفیت خواب خود را ارتقاء داده و خواب بهتری را تجربه کنند. این گجت همانند یک عینک روی چشمان کاربران قرار گرفته و از نور آبی در فرکانس های تعریف شده ای برای تثبیت وضعیت انرژی و خواب استفاده می کند.

