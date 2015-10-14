بازتاب سخنان رئیس جمهور ایران در رسانه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه در برنامه زنده تلویزیونی ایران حاضر شد و برنامه های دولت ایران را در حوزه های مختلف تشریح کرد. وی به توافق هسته ای با غرب اشاره کرد و گفت هدف اصلی دولتش از این توافق جلب سرمایه گذاری خارجی برای رشد اقتصادی ایران بوده است.

روحانی از ارائه بسته اقتصادی جدید پس از اجرای توافق هسته ای خبر داد و گفت در سال آینده وضع اقتصادی ایران به طور کلی تغییر خواهد کرد.

صحبت های روحانی در مورد اجرای توافق هسته ای و خبر رشد اقتصادی ایران در سال آینده جالب ترین سوژه ای بود که توجه رسانه های خارجی را به خود جلب کرد. در میان رسانه های خارجی اولین منابعی که صحبت های اقتصادی روحانی را منتشر کردند خبرگزاری شینهوا چین و ترند آذربایجان بودند که به نقل از روحانی از رشد اقتصادی ایران در آینده خبر دادند.

خبرگزاری ترند آذربایجان در عنوان خود نوشت ایران از رشد اقتصادی چشمگیر خود در سال آینده خبر داده است در حالی که هنوز توافق هسته ای به اجرا درنیامده و تحریم های اقتصادی برداشته نشده است.

این خبرگزاری به نقل از رئیس جمهور ایران نوشت: اجرای برجام و برداشتن تحریم ها محرک اصلی رشد اقتصادی در سال آینده است و همین امر دولت ایران را بر آن داشته است تا برنامه های اقتصادی خود را تغییر دهد.

خبرگزاری شینهوا متعلق به کشور چین به تصویب برجام در مجلس ایران اشاره می کند که ظاهراً در اجرای آن از سوی رئیس جمهور تاثیرگذار است. به عقیده این خبرگزاری تصویب برجام در مجلس ایران نشان از همفکری و همدلی همه مسئولان ایرانی در اجرای توافق هسته ای دارد.

گلوبال پست در انعکاس صحبت های روحانی بیشتر مطالب خود را به نقل از شینهوا منتشر کرده است ولی در ذیل این خبر تحلیل خود را از صحبت های روحانی اینگونه می نویسد که همانطور که محمدباقر نوبخت اشاره می کند این تصمیم از سوی مجلس ایران یک تصمیم تاریخی برای ایجاد رابطه ایران با غرب محسوب می شود.

به عقیده گلوبال پست تصمیم مجلس از آن جهت اهمیت دارد که به نوعی انعکاس دهنده نظر رهبر انقلاب درباره اجرای توافق هسته ای ایران با غرب محسوب می شود.

رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصویب طرح اجرای برجام در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت که پس از تایید آن در شورای نگهبان، از هفته آینده که مهلت ۹۰ روزه آغاز اجرای توافق هسته‌ای به پایان می‌رسد، این توافق باید به اجرا گذاشته شود و از روز اجرایی شدن، تحریم‌ها لغو می‌شود ولی دو ماهی طول خواهد کشید تا تحریم‌ها عملاً برداشته شود.

پایگاه اینترنتی المانیتور در تحلیل صحبت های رئیس جمهور ایران به اجرای توافق هسته ای و برداشتن تحریم ها اشاره کرد و نوشت: به نظر می رسد گفته های حسن روحانی در مورد اجرای برجام و رشد اقتصادی ایران صحت داشته باشد.

این پایگاه نوشت: از آنجایی که در سالهای گذشته تحریم های غرب علیه ایران مشکلات بسیاری برای شرکت های ایران ایجاد کرده است وقتی این تحریم ها برداشته شود باید منتظر شکوفایی اقتصاد ایران در سال آینده باشیم.

پایگاه لبنانی العهد، بیشتر به آن بخش از سخنان رئیس جمهوری ایران پرداخت که درخصوص فاجعه اخیر منا بود؛ بر این اساس، پایگاه العهد به نقل از روحانی نوشت: حادثه منا در نتیجه سوء مدیریت مسئولان سعودی صورت گرفت علل اصلی این حادثه باید تشریح شوند تا از وقوع حوادثی از این دست جلوگیری شود.

شبکه المیادین نیز با انتشار خبری درخصوص سخنرانی تلویزیونی اخیر رئیس جمهوری ایران نوشت: روحانی اعلام کرد از طریق مذاکرات هسته ای و کسب امتیاز از طریق کاهش قیمت نفت درصدد اعمال فشار علیه ایران و روسیه بودند، اما شکست خوردند.

براین اساس، روحانی اعلام کرد تحریم ها طی یک تا دو ماه آینده لغو خواهد شد.