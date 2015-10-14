روسیه خود را در معرض دشمنی با مسلمانان قرارداد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ترکی الفیصل» رئیس پیشین دستگاه اطلاعات عربستان، عملیات روسیه در سوریه برای مقابله با تروریست ها را محکوم کرد و مدعی شد: مداخله روسیه در سوری اشتباهی بزرگ است که عواقب بی شماری دارد.

ترکی الفیصل در ادامه اظهارات مضحک خود گفت: روسیه خود را در معرض دشمنی با بیش از یک میلیارد مسلمان قرار داده است. وی بدون اشاره به حمایتهای نظامی، مالی و تسلیحاتی عربستان از تروریست ها در سوریه گفت: من نمی دانم هدف روسیه از عملیات در سوریه چیست؟ مسکو خود می گوید که هدفش از عملیات در سوریه مقابله با تروریسم است، این خوب است اما در این امر تک روی می کند و هماهنگی های لازم را انجام نمی دهد.

این در حالی است که مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده اند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی برای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.