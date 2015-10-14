سوادآموزی بی سوادان ۶۷۰ هزار تومان پاداش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده شامگاه سه شنبه در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان نیکشهر اظهار داشت: بهبود کیفیت آموزش یکی اهداف مهم آموزش و پرورش است و در این زمینه سواد آموزی نقش مهمی در ارتقای این بخش ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تعریف سواد و کارکردهای آن در زندگی افراد جامعه اظهار کرد : سواد به فرد کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشد و از این رو در حوزه های دیگر به دلیل تاثیر آن زندگی افراد بهتر خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعریف سواد در اسناد و مستندات اظهار کرد: در اسناد و مصوبات، سواد عبارت است از مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن و همچنین توان برقراری ارتباط با خود، محیط اطراف، دیگران برای مشارکت فعال در توسعه جامعه است.

باقرزاده ضمن تبیین رویکرد و استراتژی های نظام آموزشی کشور تصریح کرد: بهبود کیفیت در آموزش از اهداف مهم وزارت آموزش و پرورش است و در این زمینه سواد آموزی می تواند نقش مهمی را در ارتقای کیفیت آموزش داشته باشد.

عزم دولت برای ریشه کنی بی سوادی در سیستان و بلوچستان جدی است

وی با اشاره به آمار بالای بی سوادی در پهناورترین استان کشور یاد آور شد: با حمایت های دولت و طبق برنامه ریزی های انجام شده عزم این سازمان برای ریشه کنی بی سوادی در سطح کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان جدی است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور افزود: برای با سوادکردن افراد در کشور با ۲۳ نهاد، سازمان و اداره تفاهم نامه و توافق نامه امضا شده است.

وی گفت: تهیه کتاب، لوازم التحریر، کیف وکفش، مانتو و لباس برای با سوادکردن افراد کم درآمد و بی بضاعت در سنین مختلف و حمایت از بازماندگان از تحصیل بصورت رایگان است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و از سوئی هر کسی بتواند یک نفر را از بی سوادی نجات دهد پس از قبولی فرد بی سواد مبلغ ۶۷۰ هزار تومان به حساب آموزش دهنده واریز می شود.

چالش های پیش روی نظام آموزشی را باید با همدلی و همزبانی رفع کرد

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: آموزش و پرورش نیازمند حمایت است و اکنون باید با آسیب شناسی جدی چالش های پیش روی این نظام را با همدلی و همزبانی رفع کنیم، در رابطه با سوادآموزی باید به انسداد مبادی بیسوادی در سیستان و بلوچستان توجه ویژه شود.

علیرضا نخعی بیان کرد: سواد آموزی را در استان باید عمومیت بخشیم و مردم را در امر با سواد کردن بی سوادان مشارکت دهیم، برای ریشه کن ساختن بی سوادی در استان نیاز به بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت مردم با تغییر در روش های آموزش است.

وی بیان کرد: باید در این راستا سازمان های مردم نهاد را یار خویش ساخت و از ظرفیت مردم و همچنین دانشگاه ها برای سواد اموزی بهره گرفت.

۱۶۲ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال در سیستان و بلوچستان

علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این باره گفت: در سیستان و بلوچستان آمار کل بی‌سوادان استان ۴۰۰ هزار نفر است، ۱۶۲ هزار نفر بی‌سواد زیر ۵۰ سال در استان داریم.

وی گفت: در یک برنامه سه ساله طرح باسواد کردن این افراد در استان اجرا می‌شود و در هر سال ۵۵ هزار نفر سر کلاس درس می‌نشینند و باسواد می‌شوند که تمام تدارکات در این زمینه فراهم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در مصوبه اخیر هیئت دولت بی‌سوادان زیر ۵۰ سال ملزم به سواد آموزی هستند و اگر باسواد نشوند محرومیت‌ها برای آنها اعمال خواهد شد.

نخعی گفت: هدف از این همایش بسیج امکانات و ظرفیت‌ها دولتی و خصوصی و برنامه‌ریزی برای انسداد مبادی ورودی بی‌سوادی در سیستان و بلوچستان است.