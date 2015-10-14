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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۸:۵۲

نیمار مطرح کرد؛

توپ طلای امسال مال مسی است

توپ طلای امسال مال مسی است

نیمار هم تیمی برزیلی لیونل مسی در تیم بارسلونا اطمینان دارد مسی برنده توپ طلای امسال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار که از نامزدهای دریافت توپ طلای امسال است، تاکید دارد این جایزه شایسته مسی است.

نیمار و مسی که به کمک هم توانستند کمک کنند تا بارسلونا فصل سخت پیش را با موفقیت پشت سر بگذارد، در کنار کریستیانو رونالدو نامزد دریافت این جایزه هستند. البته سوارز هم سهم مهمی در بردهای این تیم داشت و در فهرست نامزدها بود ، اما فینالیست نشد.

نیمار گفت: مسی انتخاب اصلی است. امسلا توپ طلا حق مسی است و او بهترین بازیکن جهان است. برای همه کارهایی که کرده، مسی باید این جایزه را ببرد.  

این بازیکن برزیلی افزود: امیدوارم در کنار مسی بازی‌ام را رشد بدهم. او بهترین است و برای من قهرمان است. اگر من هم خیلی کار کنم شاید روزی من هم توپ طلا را ببرم.  البته این که امسال یکی از سه نامزد هستم، برایم افتخار بزرگی است.  

مسی تنها بازیکنی است که موفق به دریافت چهار توپ طلا شده است.

کد مطلب 2940332

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