به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با رویکرد الگوی ایرانی اسلامی و با محوریت کودکان و خانواده، غروب سه شنبه ۲۱ مهرماه با حضور معاونان فرهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و همچنین رئیس بنیاد اسباب بازی در محل سالن همایش‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران برگزار شد.

سید محمد بهشتی مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که مهمان ویژه این مراسم بود، با اشاره به کارویژه‌های کالاهای مختلف در زمینه انتقال پیام و معنا و تفاوت آن با مقطع فعلی گفت: تقریباً می‌توانم بگویم که در دوره کودکی و نوجوانی ما هیچ کالایی نبود که ما با آن سرو کار داشته باشیم اما حامل معنا نباشد.

وی در ادامه به بیان برخی از این کارویژه‌های این انتقال معانی به خصوص در حوزه صنایع دستی ایرانی پرداخت و یادآور شد: متاسفانه ما امروز باید از واژه جدیدی به نام زنده مانی در مقابل زندگانی استفاده کنیم؛ گذشتگان ما زندگی می‌کردند در حالی که ما فقط زنده هستیم.

بهشتی همچنین به انتقاد از برخی کج سلیقگی‌ها در انتقال معانی نهفته در فرهنگ ایرانی اسلامی از طریق کالاهای مختلف به خصوص در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: یادم می‌آید زمانی بودجه‌ای را برای مبارزه با تهاجم فرهنگی گذاشته بودند و وزارت ارشاد مامور تخصیص آن بود. یادم است که یکی از دستگاه‌ها یک دست فنجان و نعلبکی که در حاشیه آن جملات یکی از بزرگان در مذمت تهاجم فرهنگی حک شده بود، به عنوان نمونه‌ای عالی در این حوزه عرضه کرده بود.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: به عقیده من این شیوه انتقال معنا هیچ خاصیتی ندارد و ما خودمان هم متوجه نیستیم که با این کار چه صدمه ای به خود آن پیام و آن معنای نهفته در آن می‌زنیم.

در این مراسم همچنین علی فریدونی دبیر نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی گزارشی از این جشنواره ارائه کرد که بر اساس گفته‌های او در نخستین دوره این رویداد فرهنگی حدود ۱۸۰۰ اثر در حوزه‌های لوازم التحریر، اسباب بازی و کتاب – اسباب بازی به دبیرخانه این جشنواره واصل شده که در نهایت ۱۰ اثر برگزیده شده اند و ۴ اثر هم شایسته تقدیر شناخته شده اند.

در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.