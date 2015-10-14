به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ - امارات روز سه‌شنبه با برگزاری ۱۴ مسابقه از گروه‌های هشت‌گانه پیگیری شد که در گروه A، پس از لغو بازی عربستان با فلسطین، تیم مالزی در خانه تیمورشرقی نخستین بردش در این رقابتها را بدست آورد و از قعرجدول به رده چهارم رسید.

در گروه B، تیم اردن در ادامه روند موفقیت‌هایش برابر تاجیکستان پیروز شد تا ضمن تحکیم صدرنشینی، فاصله خود با استرالیای رده دومی را به ۴ امتیاز رساند. قرقیزستان هم با شکست دادن بنگلادش، خود را به عنوان یکی از مدعیان این گروه معرفی کرد.

قطر هم در گروه C با برتری پرگل مقابل مالدیو جایگاهش در صدر جدول این گروه را تقویت کرد. هنگ‌کنگ هم با کسب ۳ امتیاز در خانه بوتان، وضعیت خود را در رده دوم گروه بهتر کرد. در گروه D هم عمان برابر میهمانش هندوستان با ۳ گل پیروز شد تا با یک بازی بیشتر، موقتا به صدرجدول این گروه صعود کرده و ایران را به رده دوم بفرستند. هند با این باخت در آستانه حدف زودهنگام از جام قرار گرفت. ترکمنستان هم با یک گل گوام را مغلوب کرد تا امتیازش با دو مدعی دیگر این گروه را کاهش دهد.

در گروه E سوریه با نتیجه ۵ بر ۲ افغانستان را شکست داد تا با یک بازی بیشتر به صدرجدول این گروه رسیده و ژاپن را به رده دوم بفرستد. سنگاپور هم با برتری مقابل کامبوج، تنها به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به ژاپن در رده سوم قرار گرفت. در تنها بازی گروه F تایلند در زمین ویتنام با ۳ گل پیروز شد تا جایگاهش در صدرجدول این گروه را محکمتر کرده و فاصله امتیازی‌اش با تیم رده دوم یعنی عراق را به ۵ امتیاز برساند.

توقف خانگی کویت برابر لبنان در گروه G، یکی از اتفاقات مهم هفته ششم بود و مانع از رسیدن این تیم به صدرجدول شد. میانمار هم برابر لائوس پیروز شد تا از قعرنشینی در این گروه نجات پیدا کند. در گروه H هم کره‌شمالی با برتری مقابل یمن، اختلاف امتیازی‌اش با ازبکستان را به ۴ امتیاز رساند. همچنین بحرین با شکست دادن فیلیپین، از بحران نتیجه‌گیری فاصله گرفت و به وضعیت خود سروسامان داد.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم از مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ - امارات و جدول رده‌بندی این گروه‌ها به شرح زیر است:

گروه A:

* عربستان - فلسطین (این بازی لغو شد)

* تیمور شرقی صفر - مالزی یک

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- عربستان ۴ ۴ - - ۱۵ ۳ ۱۲ ۱۲ ۲- امارات ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۲ ۲ ۱۰ ۷ ۳- فلسطین ۴ ۱ ۲ ۱ ۹ ۴ ۵ ۵ ۴- مالزی ۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲۰ ۱۸- ۲ ۵- تیمور شرقی ۵ - ۲ ۳ ۲ ۱۱ ۹- ۱

گروه B:

* اردن ۳ - تاجیکستان صفر

* قرقیزستان ۲ - بنگلادش صفر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- اردن ۵ ۴ ۱ - ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۳ ۲- استرالیا ۴ ۳ - ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۹ ۳- قرقیزستان ۵ ۲ ۲ ۱ ۸ ۵ ۳ ۸ ۴- تاجیکستان ۵ - ۲ ۳ ۴ ۱۲ ۸- ۲ ۵- بنگلادش ۵ - ۱ ۴ ۲ ۱۵ ۱۳- ۱



نتایج گروه C:

* قطر ۴ - مالدیو صفر

* بوتان صفر - هنگ‌کنگ یک

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خوده تفاضل امتیاز ۱- قطر ۵ ۵ - ۱ ۲۴ ۲ ۲۲ ۱۵ ۲- هنگ کنگ ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۲ ۳ ۹ ۱۰ ۳- چین ۴ ۲ ۱ ۱ ۹ ۱ ۸ ۷ ۴- مالدیو ۵ ۱ - ۴ ۴ ۱۳ ۹- ۳ ۵-بوتان ۵ - - ۵ ۳ ۳۳ ۳۰- -



نتایج گروه D:

* عمان ۳ - هند صفر

* ترکمنستان یک - گوام صفر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- عمان ۵ ۲ ۲ - ۹ ۳ ۶ ۱۱ ۲- ایران ۴ ۲ ۲ - ۱۱ ۲ ۹ ۸ ۳- ترکمنستان ۵ ۲ ۱ ۲ ۵ ۶ ۱- ۷ ۴- گوام ۵ ۲ ۱ ۲ ۳ ۸ ۶- ۴ ۵- هند ۵ - - ۵ ۳ ۱۲ ۸- -



نتایج گروه E:

* سوریه ۵ - افغانستان ۲

* سنگاپور ۲ - کامبوج یک

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- سوریه ۵ ۴ - ۱ ۱۸ ۵ ۱۳ ۱۲ ۲- ژاپن ۴ ۳ ۱ - ۱۲ - ۱۲ ۱۰ ۳- سنگاپور ۵ ۳ ۱ ۱ ۷ ۲ ۵ ۱۰ ۴- افغانستان ۵ ۱ - ۴ ۳ ۱۸ ۱۵- ۳ ۵- کامبوج ۵ - - ۵ ۱ ۱۶ ۱۵- -



نتایج گروه F:

* ویتنام صفر - تایلند ۳

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- تایلند ۴ ۳ ۱ - ۸ ۲ ۶ ۱۰ ۲- عراق ۳ ۱ ۲ - ۸ ۴ ۴ ۵ ۳- ویتنام ۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۴ ۴- چین تایپه ۳ - - ۳ ۲ ۹ ۷- - ۵- اندونزی (محرومیت فیفا) - - - - - - - -



نتایج گروه G:

* کویت صفر - لبنان صفر

* میانمار ۳ - لائوس یک

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خوزده تفاضل امتیاز ۱- کره‌جنوبی ۴ ۴ - - ۱۴ - ۱۴ ۱۲ ۲- کویت ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱۰ ۳- لبنان ۵ ۲ ۱ ۲ ۴ ۴ - ۷ ۴- میانمار ۵ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱۶ ۱۱- ۴ ۵- لائوس ۵ - ۱ ۴ ۳ ۱۷ ۱۴- ۱

نتایج گروه H:

* بحرین ۲ - فیلیپین صفر

* کره‌شمالی یک - یمن صفر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱- کره‌شمالی ۵ ۴ ۱ - ۹ ۲ ۷ ۱۳ ۲- ازبکستان ۴ ۳ - ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۹ ۳- فیلیپین ۵ ۲ ۱ ۲ ۵ ۸ ۳- ۷ ۴- بحرین ۵ ۲ - ۳ ۷ ۷ - ۶ ۵- یمن ۵ - - ۵ - ۱۱ ۱۱- -

برنامه دیدارهای هفته هفتم از مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ - روسیه و جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ - امارات به شرح زیر است:

پنجشنبه - ۲۱ آبان‌ماه

گروه A:

* امارات - تیمور شرقی

* فلسطین - مالزی

گروه B:

* تاجیکستان - بنگلادش

* استرالیا - قرقیزستان

گروه C:

* چین - بوتان

* مالدیو - هنگ‌کنگ

گروه D:

* ایران - ترکمنستان

* عمان - گوام

گروه E:

* ژاپن - سنگاپور

* افغانستان - کامبوج

گروه F:

* عراق - اندونزی

* تایلند - چین‌تایپه

گروه G:

* کره‌جنوب - میانمار

* لبنان - لائوس

گروه H:

* ازبکستان - کره‌شمالی

* فیلیپین - یمن