تماشاخانه مسعودیه افتتاح شد/ «جنایت و مکافات» در حوضخانه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه تماشاخانه عمارت مسعودیه شب گذشته ۲۱ مهرماه با حضور هنرمندان تئاتر و سینما برگزار شد. همچنین در این شب اولین اجرای نمایش «جنایت و مکافات» به کارگردانی ایمان افشاریان نیز به صحنه رفت و در واقع تماشاخانه با اجرای این اثر نمایشی و توسط اکبر زنجان‌پور افتتاح شد.

اکبر زنجان‌پور، پریسا مقتدی، فرشید مصدق، علیرضا شجاع نوری، مونا زندی، امیر دلاوری، رضا ثروتی، هانا کامکار، امیر آقایی، مسعود فروتن، مرتضی میرمنتظمی، فرمان فتحعلیان، جلیل رسولی، نیکی مظفری و... از جمله مهمانان این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم که با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز شد مهدی تجریشی مدیر عمارت مسعودیه عنوان کرد: عمارت مسعودیه در طول تاریخ خودش شاهد اتفاقات فرهنگی مختلفی بوده است. این عمارت ۱۴۰ سال عمر دارد و متعلق به ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه بوده است. ما در تلاش هستیم تا همزمان با مرمت و بازسازی این مجموعه، ظرفیت های آن را نیز کشف کنیم و به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که عمارت مسعودیه خانه ای باشد برای اهالی فرهنگ و هنر و شاهد رونق روزافزون این عمارت باشیم که انصافا قابلیتش را هم دارد اما متاسفانه تا به حال مهجور مانده است. حفاظت از این بنای تاریخی کار بسیار سختی است و جزو خط قرمزهای ما به حساب می آید. به همین دلیل باید عنوان کنم سازه ای که در حوضخانه این عمارت بنا شده به صورت کاملا پرتابل و قابل جابه جایی است و در جریان ساخت این سالن هیچگونه صدمه ای به بافت مجموعه وارد نشده است. تلاش ما این است که زندگی شبانه را در عمارت مسعودیه گسترش دهیم و علاقه مندان به فرهنگ و هنر را به این مکان فراخوانیم.

در ادامه علیرضا شجاع نوری مشاور هنری عمارت مسعودیه بیان کرد: از ابتدایی که به عنوان مشاور هنری این عمارت مشغول به کار شدم همراه با همکارانم تصمیم گرفتیم که روح زندگی را در این مکان گسترش دهیم. ابتدا کارمان را با یک کافه آغاز کردیم که خوشبختانه رونق زیادی گرفت. یکی از رویاهای من این بود که حوضخانه این عمارت تبدیل به سالن نمایش شود و حتی با منوچهر شجاع طراح صحنه تئاتر نیز در این باره صحبت کرده بودم. اما روزی مهدی پاکدل و ایمان افشاریان به اینجا آمدند و گفتند که می خواهند سالن تئاتری در اینجا راه بیندازند و نمایششان را در اینجا اجرا کنند. بعد از آن چند فرشته دیگر همچون خانم عزیزیان به عنوان مجری طرح به ما پیوستند و این سالن راه اندازی شد.

وی اضافه کرد: امیدوارم روزی برسد که بتوانیم از تمام ظرفیت های این عمارت استفاده کنیم به عنوان نمونه بتوانیم شب های تابستان در حیاط اینجا نمایش و یا جلسات نمایشنامه خوانی برگزار کنیم. ما می خواهیم مردم شب ها سوار ماشینشان شوند و برای لذت بردن از یک فضای فرهنگی به عمارت مسعودیه بیایند.

در پایان نیز زهره عزیزیان مجری طرح تماشاخانه عمارت مسعودیه در سخنانی کوتاه گفت: امشب شبی است که خستگی از تن همه ما به در می رود. ما افتخار این را داریم که ۱۵۰ صندلی به تئاتر ایران اضافه کرده ایم.

بعد از صحبت های وی اکبر زنجان‌پور بازیگر و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران این تماشاخانه را با بریدن روبان افتتاح کرد و در ادامه حاضران به تماشای نمایش «جنایت و مکافات» به کارگردانی ایمان افشاریان نشستند.