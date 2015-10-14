به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح چهارشنبه در مراسم تحلیف قضات گفت: امر قضاوت در هر جامعه‌ای عقلاً لازم است و نمی‌شود گفت که یک جامعه قاضی نداشته باشد. اسلام هم تمام حقوق انسان و موجودات را در دستور کار خود قرار داده است و موضوع قضاوت را واجب کفایی دانسته و بر تمام مُکلفین واجب است که در این امر وارد شوند.

وی افزود: امروز باید خدا را شکر کرد که بستر خوبی برای فراگیری علم و تحقیق و آسیب‌شناسی در حوزه قضا فراهم شده است، چرا که در گذشته نه تلفن همراهی بود و نه دسترسی به این منابع آسان بود، اما امروز با همت معاونت انسانی قوه قضاییه و مراکز آموزشی به راحتی می‌توانید وارد دانشگاه شده و علم قضا را فرا بگیرید؛ در حالی که اوایل انقلاب از دانشگاه و حوزه و حتی بازار برای این امر گزینش یا داوطلب می‌شدند و به سختی باید علوم قضایی را فرا می‌گرفتیم.

محسنی‌ اژه‌ای خطاب به قضات جدید گفت: خواهش دارم اشکالات و نواقص را رصد کرده و به مسئولان قضائی اعلام کنید و تنها به آموخته‌های خودتان اکتفا نکرده و تحقیق، پژوهش و مباحثه را ادامه دهید.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: قاضی نباید در دادن حکم تردید کند و نگران صدور حکم نباشید و اجازه ندهید شیطان بر شما مسلط شود؛ این برای قاضی مضر است، چرا که در جایگاه پیامبران تکیه زده، پس نباید گناه کند.