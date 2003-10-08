  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۶

بنا به درخواست برانكو ايوانكوويچ

فخرالدين بگوويچ مربي موقت تيم ملي مي شود

فخرالدين بگوويچ مربي موقت تيم ملي مي شود

پس از بازگشت برانكو ايوانكوويچ به عنوان سرمربي تيم ملي بزرگسالان ايران ، او خواستار همكاري مربي دروازبانان تيم پرسپوليس با تيم ملي شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" برانكو ايوانكوويچ ازمسئولان فدراسيون فوتبال درخواست كرد تا مقدمات حضورفخرالدين داود بگوويچ را دراردوي تيم ملي ايران فراهم كنند.
برانكو ضمن بيان اين مطلب افزود: من با مسئولان فدراسيون فوتبال صحبت كرده ام تا مقدمات پيوستن مربي دروازبانان حال حاضر پرسپوليس يعني فخرالدين بگوويچ را به تيم ملي فراهم كنند. البته ما قصد داريم ازاين مربي به طور موقت استفاده كنيم وپس ازپايان بازي هاي تيم ملي اورا به پرسپوليس برگردانيم.
براساس اعلام برانكو قراراست ازسوي فدراسيون فوتبال با مسئولان باشگاه پرسپوليس مذاكراتي انجام شود تا اين مربي بزودي كارش را با تيم ملي شروع كند.

کد مطلب 29404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه