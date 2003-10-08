فخرالدين بگوويچ مربي موقت تيم ملي مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" برانكو ايوانكوويچ ازمسئولان فدراسيون فوتبال درخواست كرد تا مقدمات حضورفخرالدين داود بگوويچ را دراردوي تيم ملي ايران فراهم كنند.

برانكو ضمن بيان اين مطلب افزود: من با مسئولان فدراسيون فوتبال صحبت كرده ام تا مقدمات پيوستن مربي دروازبانان حال حاضر پرسپوليس يعني فخرالدين بگوويچ را به تيم ملي فراهم كنند. البته ما قصد داريم ازاين مربي به طور موقت استفاده كنيم وپس ازپايان بازي هاي تيم ملي اورا به پرسپوليس برگردانيم.

براساس اعلام برانكو قراراست ازسوي فدراسيون فوتبال با مسئولان باشگاه پرسپوليس مذاكراتي انجام شود تا اين مربي بزودي كارش را با تيم ملي شروع كند.